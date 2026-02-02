陽光行動／轉帳有詭 移工匯款踩陷阱
超商店員的詐騙樣態相當多元，大眾最熟知的，就是點數詐騙、包裹詐騙。但除了本國人受詐騙影響之外，移工跨境匯款詐騙問題，也發生在超商，未來移工詐騙問題可能也會是超商要面臨的潛藏風險。
結帳金額異樣 店員報警
許多民眾會到超商購買遊戲點數，但若有人一開口就要買十萬元，結帳時馬上引起店員警覺，開口詢問才知道，果然是網上的客服要求購買，還要拍下序號與密碼傳送給對方當做保證金，以解除分期付款設定，店員苦口婆心提醒這是常見詐騙手法，甚至通報警方協助阻詐，才保住民眾血汗錢。
除了購買點數詐騙，超商指出，「包裹詐騙」是超商現場最常見情境，其中就包含最讓民眾困擾的「幽靈包裹」，因為網路購物已是日常，民眾常忘記自己是否有購物行為，接到簡訊付款取貨回家才發現，自己根本沒買東西，付出去的錢卻因為找不到源頭而損失。
防詐騙包裹 設申訴管道
由於民眾不滿情緒高漲，政府也希望超商建立一套機制協助民眾追回損失，這讓統一超商、全家都建立了詐騙包裹申訴管道。光是去年，去年全家就協助受理逾五萬件相關案件，退款金額超過六千五百萬元，兩大超商合計退款近兩億元。
詐騙猖獗，不只是台灣人被騙，就連在台灣的八十五萬移工，也成為詐騙集團眼中的肥羊。不過，移工詐騙的情況有兩種，一種是詐騙集團騙移工的錢，移工因此受害，另一種則是移工遭詐團利用，間接成為詐騙幫凶。
行動條碼匯款 轉到不明帳戶
現在有些移工可以透過匯兌平台，將台灣賺得的錢，匯款回母國給家人。有些移工從平台上獲取一組行動條碼後，只要去四大便利超商櫃台掃條碼付款，幾分鐘就可以合法完成跨境匯款，將錢匯回家。
一般來說，大部分的平台都是合法管道，但網路上也有非法管道。所謂的非法管道，通常都是宣稱可以協助匯款的個體戶，這些人宣稱免手續費、優惠匯率來吸引移工，金融科技業者私下表示，有些不法平台或者個體戶會給移工一組行動條碼，行動條碼上面不會顯示要匯給誰，移工以為是要匯回去給家人，去超商匯款後，家人卻沒收到，錢直接被轉到不知名的帳戶去，移工損失了一大筆錢，當場在超商裡痛哭失聲。
離台移工帳戶 詐團收買
也有另一種情境，就是移工遭到詐團利用，成為詐欺洗錢工具。根據警政統計通報，光是二○二五年，外籍嫌疑犯涉嫌詐欺的人就從前一年度的七六一人，暴增到三○一三人，這其中大部分都是移工。
尤其是外籍移工離開台灣時，反正台灣帳戶也用不到了，乾脆賣給別人使用，就成為了所謂的人頭戶。知情人士表示，外籍移工衍生的人頭戶已占新增人頭戶數逾七成。
知情人士指出，金管會邀集內政部、勞動部、財政部跨部會議，決議若外籍移工聘僱期限屆滿、終止僱傭契約離境、行方不明，或違法入境工作遭查處收容，會先由金融機構凍結帳戶。
勞動部也將督導人力仲介公司，協助移工結清帳戶，降低移工人頭戶對詐騙的影響。
