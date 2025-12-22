陽光行動／阿公級勞工撐場 營造業技術面臨斷層
站在坑道邊，七十五歲工人李春生一早戴安全帽、著反光背心，彎著腰認真鏟土，爬上跳下有點吃力。在新北泰山區貴子坑溪河川環境營造工地，同事喊他「班長」，紛紛關心「昨天回診都好嗎？」
李春生說自己早就沒有經濟壓力，但工地缺人，退休計畫一延再延，「這次做完真的要告別工地了，想留點時間給自己」。
工地長達四公里的新北疏洪道左側堤防加高工程，引進卅三名泰籍移工，第一線台籍工人只有五、六人。安倉營建副理婁智鈞直言，「如果沒有移工，工地幾乎沒有勞動力了」。
他說，打基樁等技術工人月薪破十萬不成問題，但年輕人不願投入逐工地而居的營建業，缺工問題難解，預見台灣營造業對移工的依賴程度會愈來愈深。
三峽區的長福橋改建案工地主任李彥德觀察，各方搶技術工人，要證照的電焊等技術工日薪飆七、八千元，外籍移工若含加班，月薪直逼五萬元；而台籍工技術較紮實，工地現場通常是台籍領班搭配泰工，多數泰工能吃苦，學習能力也不錯。
卅八歲林豪偉準備接班父親的營造廠，他原想報考警察，看父親很缺人手，只好幫忙家業。他對工人老化深有同感，技術斷層也是隱憂。他說，因為缺工，雇主要更懂得經營人心，加班半小時要給一小時加班費；老工人身體病痛多，要請假回診也要多包容。
「營建工地勞動力老化問題正惡化中」，資深監造主任呂學振說，台籍工人以五、六十歲為主力，年逾七十歲的老工人也不少，老工人雖有技術、經驗，但不免擔心他們的安危。
各地高齡勞工職災事件多，新北市勞檢處統計，二○二二至二○二五年，新北職災死亡累計一百廿六人，有廿五人年逾六十五歲，占比約五分之一；行業別以營造業占五成居冠，其次是製造業、運輸倉儲業。
今年三月，七十歲陳姓工人在樹林區汙水下水道施工遭崩落土石壓死。勞檢處調查發現，罹難者是營造廠的老師傅，因為缺工，雇主請託續留職場幫忙，怎料在最熟悉的環境發生意外。
勞檢處長林澤州說，分析新北職災死亡的一百多人中，逾四十歲占百分之七十七，其中逾六十五歲死亡者的致災原因以墜落、滾落致死占逾四成最高，其次是物體飛落致死、觸電致死。
