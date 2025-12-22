陽光行動／阿鴻把工地變舞台 女兒大讚好帥

水泥工阿鴻說，做泥作不輸任何專業，只要願意提升自己、經營品牌並重視職業形象，同樣能創造職業價值。記者黃義書／攝影

「工地是我的舞台，水泥、磚牆與『西阿給（粉光）』是用雙手勾勒的藝術。」四十五歲的鄭志鴻國中畢業，臉書「泥作阿鴻」是他分享水泥工日常的粉絲專頁，有廿萬人追蹤，透過文章、出書、演講讓更多人看到做「土水（台語，水泥工）」的職人價值。

阿鴻國中時因父親欠債，北上隨舅舅當學徒學泥作，要扛比他還重的水泥，日薪六百元，當時加油站時薪六十元。五年後滿廿歲出師，獨當一面日薪漲到三千。阿鴻說，一對兒女也在工地長大，他讓孩子知道「賺錢很辛苦，有付出才有回報」，兒女和他常鋪一張厚紙板在工地午睡，體驗工人日常。

「小時候女兒總是捏著鼻子說『你好臭喔』。」阿鴻說，女兒小時常嫌棄剛下班的他一身汗臭，開小貨車送女兒上學時，下車前會左顧右盼，然後頭也不回跑進學校，就是不願同學看到她是搭貨車來的。日前在學校的一場演講裡，十八歲的女兒大聲說出「做工是件很帥的事」，讓阿鴻聽了好感動。

身為泥作工人，阿鴻在工地穿梭常無處如廁，要到超商、加油站借廁所；也有大樓管理員不讓工人搭電梯，會略帶歧視地說「你們的腳會弄髒電梯間」，要求工人只能從車道進出。這些工作環境或多或少讓年輕人卻步。

阿鴻說，社會對工人有刻板印象，戲劇和廣告裡工人總是打赤膊、抽菸、嚼檳榔，改變形象不容易，他沒這些習慣，也要求工班自備菸蒂盒、檳榔渣不落地，「這是自我堅持，也是對職業的尊重」。

「工地現場的年輕面孔是少數，五、六十歲才是主力。」阿鴻說，工作環境不如冷氣房的辦公室，加上少子化，技術缺工的黑潮來臨，他固定合作的班底是一對年逾六旬的老夫婦。

泥作是營建業最粗重的一環，新人要手把手才能教好，阿鴻帶過十多名學徒，多數沒撐太久就離開這產業。他想把年輕人找回來，三年前開始經營臉書粉專，分享工地經驗與故事，出了兩本書。他說，做泥作不輸任何專業，只要願意提升自己、經營品牌並重視職業形象，同樣能創造職業價值。

