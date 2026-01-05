陽光行動／電動車激增 廢電池難處理
運具電動化是我國二○五○淨零轉型關鍵戰略之一，電動車普及加速，廢鋰電池海嘯也悄然逼近。環境部統計，前年廢鋰電池回收量首度超過一千公噸，二○三一年預估將超過一萬兩千公噸，七年後更突破兩萬公噸，呈跳躍式成長，而廢鋰電池回收以破碎後出口為主，不利在地循環利用。
電動車近5年成長5.5倍
我國電動運具成長幅度驚人，今年底純電動車登記數量已逼近十二萬五千輛，電動機車登記數逼近八十萬輛；近五年電動車登記數成長五點五倍，電動機車也增加四成六。
車用鋰電池使用年限約八年，電動車數量激增，廢車用鋰電池數量也可觀。環境部統計，我國廢二次鋰電池回收處理量，二○二二年為八七六公噸，二○二三年為九○二公噸，前年首度破千噸、達一○八二公噸，二○二五年預估將達到一千七百公噸。
環境部表示，隨電動車普及，廢電池回收預估數將跳躍式增長，預估二○三○年達到八千五百公噸，二○三一年破萬達一萬兩千公噸，二○三三年達兩萬三千七百公噸。
學者籲建強制回收法規
元智大學化材系教授洪逸明說，短期內台灣的處理量能雖然充足，但未來廢電池汰換數量將達數萬噸，政府應正視台灣處理量能，盡速建立強制回收法規，並整合產業鏈形成回收再利用聯盟系統。
鋰電池內包含許多有價金屬如鈷、鋰、鎳、錳等；洪逸明說，地球資源有限，應建立循環回收機制，我國回收體系仍以破碎後出口為主，應輔導建立在地循環再利用系統。
桃園市副市長蘇俊賓表示，廢鋰電池處理稍有不慎，除了製造汙染，甚至會釀火災風險，涉及環境部回收處理管制、經濟部車輛產業、交通部運具電動化、能源署儲能系統等，各部會不能各管各的，呼籲中央透過跨部會平台，建立全國電池報廢量預警系統。
蘇俊賓強調，政府應推動數據透明化，建立跨部會平台規畫逆向回收、流向管制，並提供公開即時數據，讓各地方政府能即時掌握退役趨勢，提前啟動量能調度，確保電動化政策順利推動。
輔導業者擴建回收鏈
環境部資源循環署表示，前年回收量突破一千公噸，去年宣導回收成效良好，超出預估值將達一千七百公噸，目前主要來源為電動機車電池約占七成，電動車自二○二二年起大量增加，預計二○三○年起，大量汰換的車用廢鋰電池，回收數量將顯著成長。
資源循環署副執行秘書翁文穎說，我國廢鋰電池年處理量原本為三千六百噸，因應未來趨勢，輔導業者擴建回收鏈，二○二四年處理量能已達一萬公噸，足以應付未來六年回收量，下階段預計輔導業者擴建處理量能達兩萬四千公噸。
更多udn報導
文昌帝君顯靈？咖啡廳讀書遇阿北助解題 身分竟是名師
飯後散步10分鐘控血糖 研究告訴你「何時走」最有效
配眼鏡花費破萬成「盤子」？內行揭殘酷真相：成本很低
嫩妻怨「我不是工具」！洪榮宏驚爆婚變分居3個月
其他人也在看
台灣遊客入境越南後簽證到期 按照ChatGPT建議去做結果被海關罰200萬
越南簽證過期了，可以等出境的時候在機場辦新的就好嗎？有網友問 ChatGPT，...信傳媒 ・ 14 小時前 ・ 177
馬杜洛夫婦拒認美國4項重罪指控 堅稱「我還是委內瑞拉總統」
美國司法部指出，馬杜洛遭控四項重罪，包括「串謀涉毒恐怖主義」、「串謀古柯鹼走私」、「非法持有機槍與爆裂裝置」，以及「串謀持有上述武器」等罪名，其妻同樣面臨與古柯鹼走私有關的多項指控。然而，馬杜洛夫婦在出庭時皆表明不認罪。在法庭上，馬杜洛向法官喊話，堅稱自...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 147
委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明
美國上周末逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，流向中國大陸的石油貿易如今看來岌岌可危，大陸和俄羅斯在內外國石油公司按現行協議有權取...聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 117
市場看淡委內瑞拉影響 美股週一仍漲
[NOWnews今日新聞]美國對委內瑞拉採取軍事行動，活捉委國總統馬杜洛（NicolásMaduro）至紐約受審，將影響甚至重組委國石油產業，能源股大幅上漲。投資者押注川普政府此舉，應不致於引發更大的...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 40
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 51
高虹安涉詐領立委助理費貪污罪二審改依偽造文書罪判6月 高檢署提上訴
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審改依偽造文書罪判刑6月。台灣高等檢察署今天表示，本案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，已於下午提起上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前 ・ 402
台積電2奈米核心技術竊密案再查出1內鬼 檢追加起訴3嫌、東京威力
高檢署偵辦台灣高檢署偵辦台積電2奈米核心關鍵技術竊密案，查出台積電前工程師陳力銘及另名陳姓員工涉竊14奈米以下製程資料、東京威力盧姓員工涉滅證，今天依國安法等罪追加起訴陳男等3人及東京威力。對陳力銘具體求刑7年，另名陳姓及盧姓被告各求刑8年8月、1年，對東京威力科創公司求處罰金2500萬元。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前 ・ 117
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 36
不用追垃圾車了！雙北街頭設「智慧收集機」 網友狂讚：根本德政
垃圾車清運都有固定的時間、路線，民眾若是家中沒有集中收垃圾的地方，就必須在固定時間出門追垃圾車。不過近日卻有民眾發現，大街上突然出現神秘綠色機台，遠看以為是自動販賣機，靠近一看才發現是最近於雙北逐步導入的「iTrash智慧垃圾收集機」，不但使用上簡單方便，且24小時都能收垃圾，讓民眾大讚「根本德政！」太報 ・ 1 天前 ・ 8
陽光行動／廢電池綠金 如城市礦山
電動車廢鋰電池海嘯將來襲，但內藏貴金屬，若能循環利用，宛如「城市礦山」，只不過國內回收處理仍以破碎後出口為主，難將「綠金...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 43
面對川普兼併威脅 格陵蘭總理警告：夠了
（中央社哥本哈根5日綜合外電報導）國際社會今天紛紛譴責美國總統川普主張格陵蘭應納入美國領土的說法，格陵蘭總理尼爾森也發文警告：「夠了。」中央社 ・ 13 小時前 ・ 176
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 6
美軍突襲下一步哥倫比亞？ 川普：聽來不錯
美軍突襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審。具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文表示，今天是委內瑞拉，明天...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 61
吳姍儒鬆口第三胎計畫 自嘲兒子像極吳宗憲：壞種不斷
春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會，表演嘉賓苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相。身為二寶媽的吳姍儒也分享育兒日常，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，直呼短期內真的不會再生了。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 24
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 192
2026竹縣誰接班？民調曝「派錯人」恐輸綠營
[NOWnews今日新聞]2026年新竹縣長選戰逐漸升溫，《美麗島電子報》公布最新民調，若民進黨推派竹北市長鄭朝方參選，國民黨立委徐欣瑩以37.2%支持度，小幅領先鄭朝方的35.1%，雙方差距僅約2個...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 14
男喝珍奶劇烈嗆咳倒地昏迷 腦血管瘤破裂緊急手術救回
44歲張姓男子日前在家喝珍珠奶茶，突然劇烈嗆咳，出現呼吸困難、臉色發紺，數秒內倒地昏迷，送醫檢查發現男子肺部大片浸潤、腦血管瘤破裂，緊急手術並啟動ECMO（葉克膜），歷經21天治療，成功脫離呼吸器返家休養。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前 ・ 71
健康拉警報1／啦啦隊女神林岱縈狂跑廁所發現不對勁 為工作延後治療
林岱縈因工作需要，經常長時間在球場上應援，但在前幾個月卻出現頻尿情況，常常沒過多久就得跑一趟廁所，還伴隨關節疼痛等問題，讓她不堪其擾，才決定前往醫院檢查，最終發現造成不適的罪魁禍首竟是水囊腫。其實林岱縈早在2022年就被診斷出椎間盤突出，甚至壓迫到神經，不僅...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 7
強烈大陸冷氣團影響「12縣市低溫特報」一路冷到周五
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在台南市楠西區的攝氏8.0度。氣象署表示，今天（6日）強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，12縣市低溫特報，中南部日夜溫差較大，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周四（7日到8日）持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，中南部日夜溫差大，周五到周六（9日到10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，但因輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前 ・ 3