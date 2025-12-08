陽光行動／預立醫療決定 簽署數不到1％
國人臨終前平均臥床八年，簽署預立醫療決定（AD）讓生命有尊嚴善終，但病主法上路七年，簽署人數不到1%。病主法起草人、台大教授孫效智憂心，台灣邁入超高齡化社會，簽署率拉不上來，很可能步入美國後塵，成為「年輕人的天堂，老年人的地獄」。
20多歲喪母，40餘歲喪妻，孫效智對於死別有深刻體驗，後來他與罹患罕見疾病的前立委楊玉欣結婚，並一起催生「病人自主權利法」，這是台灣第一部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法。
病主法上路七年，至今僅12萬多人簽署，很多人一聽要付3000多元做預立醫療照護諮商，就止步了。
蓮花基金會代理執行長陳福森說，年初他們公布全台首例「晚美人生大調查」，聚焦50到90歲中高齡族群的樂活與終活準備，在終活部分，發現有九成受訪者認同「自然死」，卻只有15%的人完成不施行心肺復甦術簽署，AD的簽署率更低。
台灣邁入超高齡社會，終活準備嚴重不足，這是警訊，善終像理財，要提早規畫，不然下一代會照顧的很辛苦，他們建議預立醫療照護諮商費，由健保給付。
孫效智說，很多人簽了AD，生命盡頭安祥離開，但也有人簽了，家人最後不放手，受盡痛苦折磨，他們推動病主法修法，今年8月立院初審通過，簽署AD者在意識昏迷時，關係人不得妨礙病人所做的醫療決定。不過，諮商機構新增護理、長照機構，諮商費用由中央主管機關編列支應，未取得共識，交由黨團協商。
衛福部擴大65歲以上重大傷病病人、多重慢性病病人，預立醫療照護諮商費由健保給付，預估有180萬人受惠。孫效智說，目前全國醫療機構諮商服務量能約4萬人，諮商機構沒放寬，要提高簽署率根本是緣木求魚，他很憂心簽署率拉不上來，除了持續推動修法，也呼籲國人趕快轉念。
