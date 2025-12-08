陽光行動／人生畢業照 為臨終者留下最美模樣
「早知道多幫爸爸拍幾張照片」，告別式上的遺照幾乎都經過Ｐ圖後製而成，年僅十九歲的喪禮攝影師廖美晴，發起生前寫真拍攝計畫，免費替身患重症與即將走完人生旅程的朋友，在還有體力的時候，與親友一起出外景，拍攝美美的「人生畢業照」。
廖美晴曾拍攝與她年紀相仿，因癌症截肢，卻仍堅持用單手做手工藝，為其他癌童帶來笑容的大女孩；也曾拍攝放棄治療、帶著家人環島的癌末奶奶。短短兩個月，她已完成三場拍攝任務。
廖美晴說，原來「最後一程」也可以有好多的樣子。希望這個計畫，「可以替臨終的朋友，留下在這世界上最美的樣子。」
日本銀髮生活文化研究所所長小谷綠，曾發表「一個人的終活」、「孤身臨終時代的喪葬事宜」等著作。她來台演講提到，交代身後事很好，但應該跟執行的人商量、徵求同意，如此才能做到完美。
南華大學生死系教授楊國柱表示，這就是「往生後援會」的概念，鼓勵臨終者在生前和親友一同溝通身後事，減少紛爭和遺憾。
近年慧開法師鼓勵民眾協助臨終者在生前組成「往生後援會」，跟親友協調溝通身後事，形成共識後，後援會的成員同心協力維護與協助臨終者完成心願。
楊國柱表示，每個人都可以為自己的親人長輩、朋友組織「往生後援會」，了解與協調親友的安寧意願和往生心願並挺身守護，往生後援會跟生前告別式一樣，都是讓人們在生前便安排好身後事、笑著說再見。
楊國柱曾對環保葬做過調查，發現四成受訪者坦承家人自然葬之後，內心仍然充滿遺憾和哀傷，但缺乏一個能祭掃追思、撫平傷痛的地方。
嘉義水上鄉的十方福報生命紀念園區，便提供租期一年的納骨塔，這一年就是讓家屬溝通協商，亡者的骨灰是否要環保葬。
