陽光行動／入棺錄遺言 親自安慰家人

到和光里體驗者自行整理「遺容」，拍下最後的「遺照」。記者邱德祥／攝影

「和光里」有專為生前告別式打造的儀式會場，曾有癌末患者躺在棺材裡，安慰摯愛的家人，「我不希望你們哭得這麼傷心」；也有站在生命懸崖邊緣的憂鬱症患者，重新找到繼續活下去的勇氣。創辦人許伊妃說，四年來，團隊已服務超過九百人次，這也意味著社會正在改變。

「既然明知死亡會發生，我們能不能提前練習說再見？」和光里創辦人許伊妃從事生命事業十多年，並取得日本送行者認證，四年前，她推出生前告別式體驗服務，剛開始是引導體驗者以書寫遺書的方式向生命告別，後來發現報名者中有半數是有身心困擾者，也有不少人因錯過與摯愛告別而留下創傷。

廣告 廣告

她邀集具備心理諮商、藝術治療、悲傷輔導等背景的專業人員加入送行者團隊。體驗者在九十分鐘的沉浸式死亡旅程，可點播「人生最後一首歌」、錄下「最後的遺言」，最後入棺體驗，感受五分鐘的黑暗與寂靜。當棺蓋再次開啟，體驗者「回到人間」，象徵又一次的重生。

許伊妃印象最深的一次，主角是一位全盲的視障者。工作人員以點字卡協助他進行儀式，儘管他看不見任何場景布置，卻能透過心靈感受，細膩描述出「天堂的樣子」，看不見的人，反而體會更深。

另一名癌末患者帶著全家一起來「練習說再見」，這名體驗者不希望家人日後只能透過通靈或擲筊來感受他的心意，「我想要在家人在棺木旁哭的時候，可以親自安慰他們。」那場告別體驗，也是他留給家人最溫柔的道別。

許伊妃說，剛推出生前告別體驗時，這個觀念在社會上仍相當新穎，能否被接受、甚至維持下去，都還是未知數。沒想到新冠疫情爆發，許多人連至親的告別式都無法參加，深刻體會到「無法好好說再見」的痛苦，疫情也讓人們重新思考告別的意義，過去喪禮的主角是來賓，疫情之後，大家開始明白，最該被照顧的，其實是自己與家人。

【看原文連結】

更多udn報導

立威廉罹癌二期！400萬開刀切腫瘤續命 躺病床照曝

零售業寒冬？月薪10萬元也走人 過來人吐苦水

別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」醫列4正確步驟

90歲阿伯靠1200張00878季領48萬 不敗教主亮明細