陽光行動／打詐 別斷在最後一哩路

政府屢屢宣傳打詐績效，但民眾無法感同身受，只因為打詐的成效，跟不上詐騙的層出不窮與民眾的期待。而超商早已成為詐騙最頻繁發生的場域，店內防詐的工作卻都由業者負擔，建立警民連線機制保障安全，已經成了業者最卑微的請求。

近年詐騙愈發猖獗，詐團頻頻透過超商的各種服務對民眾下手，包括幽靈包裹、代收款項服務，甚至是假冒官方網站舉辦抽獎騙取個資。

有些民眾認為，是超商的服務多樣化讓詐團有機可趁，但事實上，是民眾陷入詐騙情境之後，超商櫃檯成為那「最後一哩路」，而政府早該重視這「最後一哩路」環節，但打詐的資源卻一直無法投放到超商端。

不少超商業者都不滿，政府打詐喊得震天價響，卻要業者自己想辦法。民眾收到幽靈包裹，過去只能向超商求助，但超商根本無能為力為民眾追回損失款項，直到民怨累積之後政府才動起來，因應之道卻是要求超商自行建立退貨機制，這當中的各種成本都是由超商負擔，等於是慷業者之慨。警政機關更要求超商店員協助留意可疑車手，但別忘了，超商店員除了嫻熟店內業務外，與一般人並無區別，更遑論中高齡再就業後，不少店員已經是銀髮族，抓車手根本是超商店員能力範圍之外的事情。

試想，金融機構遇到異常匯款行為，都能透過警民連線，通知警方到場協助處理。那麼，建立超商門市與警政系統的連線，對於抓車手是否更有幫助？

若要全面建立連線系統，對警力負擔無疑更加吃重，在執行面上的確不切實際；但若能從車手最常去的超商ＡＴＭ門市導入連線系統，從而提高詐團的「使詐成本」，將能夠更有效地在最後一哩路上擋下詐騙事件。

誰都不希望蒙受詐騙損失，相信無論是政府、警方、超商都希望能夠盡己之力，減少詐騙事件發生；但如果警方希望民營企業一起加入全民防詐行列，卻不挹注資源，將會讓打詐的一切努力，在最後一哩路上化為泡影，功虧一簣，也讓詐團有可乘之機，無助於減低民怨。

