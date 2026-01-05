陽光行動／明年電動公車電池汰換潮 急缺回收規範

交通部力拚2030年全台市區公車全面電動化，圖為台中電動公車。 記者黃仲裕／攝影

公車電動化是政府推動淨零的優先策略，政府規畫二○三○年公車全面電動化，不過，全台目前約兩千多輛電動公車上路，占市區公車總數近兩成，與今年達百分之卅五目標差距不小。

目前電動車除了交車易延宕，面對明年將屆的電池汰換潮，回收仍無統一規範，業界憂心恐拖垮油車「歸零」速度。

成運汽車是國產電動巴士製造商，總經理吳忠錫說，隨運具加速電動化，廢鋰電池處理將成環境重大問題；目前公車採用的磷酸鋰鐵和鋰三元電池，使用壽命約五至六年，首批電動公車即將陸續汰換電池，未來五年廢鋰電池將爆發性成長，但回收去化機制仍不足。

台北市電動公車已達一千零十五輛，高居全台第一，首都客運在雙北地區總計有八九三輛；總經理李建文說，電動公車使用年限為十二年，但電池用六年就要汰換，我國首批示範型電動公車二○二一年上路，二○二七年將大量汰換電池。

李建文說，公車業者沒能力處理廢電池，當初購車時已繳交回收處理費；離二○三○年公車全面電動化只剩四年，廢棄電池處理似無明確方案，加上布設充電樁場地已飽和，恐難達標。

桃園客運修車廠長郭文晧表示，目前廢電池回收處理成本高達每公斤一百六十元至一百八十元，每輛電動公車配備十箱電池、每箱約一百公斤計算，每輛車電池回收成本高達十六萬元，若公車全面電動化，回收成本相當可觀。

郭文晧說，目前採購合約要求車商無償回收電池，但政府無明文規定，僅靠客運業者與車商自行協商，若車商不願承擔，或因此增加購車成本，客運業者也無可奈何。

郭文晧說，政府應明確要求電動車商須承擔汰換及退役電池的回收責任，以免讓客運業承受龐大回收成本。

台中市交通局長葉昭甫指出，電動公車的電池占全車價值約四成，電池回收是大問題，客運業難以自行處理，可參考航空業作法，電池不買斷，改以里程數計價，當電池消耗到不堪車用，車廠必須汰換電池，把廢棄電池回收再利用，實踐循環經濟。

葉昭甫說，中央尚未制訂電動巴士電池汰換機制，且充電樁數量、電網穩定性、電動車防災等，中央都未訂出明確方向，這些問題地方政府難獨自面對，只能和車商、客運業者等「邊想邊做」。

新北市交通局長鍾鳴時說，新北約有三六三輛電動公車，占總數近一成五，廢電池處理是大問題，除環境部外，也需要經濟部從產業端思考解決後端問題。

