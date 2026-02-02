陽光行動／檢舉車手拿獎金 店員想報案可LINE派出所

詐騙集團派車手赴超商ＡＴＭ提領贓款，騙被害人購買點數、以代碼繳費或領取幽靈包裹，警方籲業者通報可疑車手及對民眾關懷提問。

刑事局分析，超商門市密集、許多採廿四小時營業，高度便利，易被詐團利用，成為「金流節點」，因「自行」比「跨行」ＡＴＭ提領金額上限高，車手提領贓款的詐騙案類，銀行ＡＴＭ常見財損較高的假投資、假檢警，超商ＡＴＭ則偏向財損較低的假網路拍賣。

刑事局表示，各派出所多與轄內超商建立聯繫管道，店員發現可疑車手，應即時致電一一○或派出所，通報警方到場盤查，若不便講電話，可透過與派出所建立的LINE群組通報。

打詐警官說，檢舉車手獎金，不少是被熱心協助的超商店員及計程車司機領走，建議經濟部協調超商，將設在店內角落的ＡＴＭ，移至店員目視所及之處，可加強店員及消費民眾「監視」效果，嚇阻車手提領。

針對點數及代碼繳費，超商已配合防詐設消費金額上限，刑事局呼籲，店員遇民眾高額、多次消費或神色異常，應關懷提問，通報警方到場。至於所謂銀行「警民連線」，警方表示是針對防搶，不是防詐。

