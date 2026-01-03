陽光露臉依舊冷！全台93區低溫跌破10度 專家揭回溫時間

下週新強烈冷氣團會再南下，北台灣及東半部將有感降溫冷5天。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 今(3)天持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，不僅高山急凍，傳出結冰的消息，平地也有93個測站低溫不到10度，第一名為馬祖的東引測站6.5度。氣象粉專「林老師氣象站」指出，明天冷氣團減弱，但清晨受輻射冷卻影響，仍持續低溫，白天才會開始回溫；下週新強烈冷氣團會再南下，北台灣及東半部將有感降溫冷5天。

雖然今天北部陽光露臉，但冷氣團持續影響，因此各地仍然低溫，部分高山傳出結冰的消息。根據氣象署資料，截至下午4時，全國平地共有93個測站最低溫不到10度，其中連江縣包辦前3名，分別為東引測站6.5度、馬祖測站6.7度、北竿測站7.2度，至於本島最冷的區域在雲林古坑荷苞測站，和北竿一樣都是7.2度。

對此，「林老師氣象站」指出，今日天氣仍受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；明天強烈大陸冷氣團稍稍減弱，但因清晨輻射冷卻影響，全台氣溫仍偏乾冷，白天太陽輻射，氣溫短暫回升；5日起另一新的強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫再度下滑，先濕冷、後轉乾冷；7日至9日降溫更明顯，中部以北、東北部及東部地區天氣寒冷，有可能創下新低溫。

