陽光露臉勿掉以輕心 大陸冷氣團接力

鏡頭回到台灣，先來看看玉山美麗雪景，這幾天冷歸冷，但也讓玉山換上冬季新面貌，這些畫面來自玉山氣象站，也感謝氣象人員不畏零下五度的寒冷，堅守在第一線，觀測、紀錄天氣。那說到低溫，今天清晨、本島平地最低溫、也再次刷下今年冬天紀錄，新竹關西、早上5點51分，測到只有3.9度，不過太陽露臉之後，各地開始回溫了，氣象署更新的低溫特報，範圍也小很多，集中在苗栗以北、靠近山區的地方，現在都只剩黃色燈號，留意10度以下低溫，而這一波寒流雖然結束了，但其實緊接著在今天晚上，又有一波稍微弱一點的冷空氣、大陸冷氣團報到，下星期平日，溫度才會比較溫暖一些。

外頭冷颼颼，受到輻射冷卻影響，10號全台最低溫，落在新竹關西的3.9度，而氣象署截至上午、也針對8縣市，發布低溫特報。氣象署預報員 張承傳：「在今天白天的話 預計的高溫的部分，在北部跟東北部 可以來到19度，那其他地區可以來到20到23度，那離島的話 澎湖跟金門在17度18度，馬祖在14度左右。」

雖然天氣在午後，會稍微回暖，但可別大意，因為下一波冷氣團，馬上在晚間接力報到，預計會影響到12號清晨。氣象專家 林得恩：「主要受到的這個，強冷的乾冷的空氣呢，它的強度沒有之前來的這麼劇烈，目前我們研判它的強度，大概會是在大陸冷氣團的等級。」

氣象署預報員 張承傳：「下周四跟下周五的話，低溫的話會慢慢回升，14度到16度左右，未來的話高溫的部分，周二到周五這段時間的話，北部跟東北部的高溫，會慢慢的回升到大概20度到22度。」

氣象專家 林得恩：「迎著影響台灣的天氣 應該屬於，東北季風增強的等級，從現在開始到這個下旬，大概1月20號左右，已經看不到有更強的冷空氣下來。」

下周開始，終於能盼到回暖好天氣，因為水氣減少、多雲到晴，還有機會看見陽光露臉，不過提醒民眾，在早、晚的溫差還是偏大，保暖不能少。

