《陽光》全台哭出4.88億！苗可麗「方科長」駕到台南 被粉絲求「公審」

導演林孝謙攜手「方科長」苗可麗及獄警陳庭妮南下謝票，竟有年輕粉絲特製「方科長請罵我」、「想被罵」等手舉牌，逗樂苗可麗。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》上映後全台掀起強大「哭哭效應」，本週票房強勢衝破 4億8800萬，創下連續四週霸榜冠軍的紀錄。這項佳績也正式宣布該片超越《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》，躍居台灣影史票房亞軍。

為感謝影迷，導演林孝謙與編劇呂安弦於上週六兵分兩路，率領劇中主演在南北兩地展開大規拜票與映後互動。台南影迷的熱情威力驚人，尤其「台南南紡威秀影城」單家戲院店電影上映至今累積貢獻高達2300萬票房，榮登全台之冠。

導演林孝謙攜手「方科長」苗可麗及獄警陳庭妮親赴南紡威秀，現場陷入暴動。苗可麗因角色爆紅，竟有大批國高中生粉絲特製「方科長請罵我」、「想被罵」等手舉牌，讓她笑稱粉絲年齡層大幅下降。苗可麗更在現場原音重現電影中為了收容人痛飆警察的經典橋段，陳庭妮則以溫暖笑容與全場猜拳送紅包、春聯，展現獄警「育雯」的親民魅力。

台北場則由編劇呂安弦帶著羅晨恩與飾演媽媽的曾愷玹現身。曾愷玹在片中細膩詮釋收出養母親，美貌與演技引發網友集體回憶殺，紛紛留言：「這不是《不能說的秘密》的晴依嗎？」更有網友分享男友看完電影的「直男發言」：「有什麼好難過的，新媽媽（曾愷玹）比較正！」引發社群熱議。此外，飾演另一位母親的何如芸也被大讚是「神選角」，兩位國民媽媽的魅力讓曾愷玹的社群被標記到響個不停。

映後活動最催淚的瞬間，莫過於曾愷玹現場讀出陳意涵以劇中角色「惠貞」身分寫給「子晴媽媽」的感謝信。信中提到：「我希望她的人生可以輕一點、亮一點，不必替任何人承擔過去...」 文字真摯動人，讓不少剛看完電影的觀眾再度淚崩，紛紛錄影上傳表示：「一邊打字一邊哭是正常的嗎？」這封信也成為電影之外最溫馨的彩蛋，為全台票房持續衝刺注入暖流。

曾愷玹在影人場當場讀出陳意涵以戲中角色「惠貞」名義給曾愷玹飾演的「雅涵」的手寫信，文字溫暖感人。（壹壹喜喜提供）

