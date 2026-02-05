《陽光》爆紅何曼希秒晉升女主角 配對邱以太解鎖超能力

何曼希（左）首次擔任電影女主角，與第一次拍電影的曾薀帆有不少對手戲。（柒拾陸號原子提供）

奇幻校園喜劇《無法計算的青春》近日開拍，由億萬票房導演林孝謙監製，李伯恩首度擔任電影導演，找來《陽光女子合唱團》怪物新人何曼希初挑大樑，與邱以太組成「青春CP」追愛，兩人第1天就上演巴掌戲，嚇得何曼希直呼：「很有罪惡感！」李伯恩導戲常即興增加笑料，也讓邱以太笑稱他是合作過最「腦洞大開」的導演。

電影《無法計算的青春》改編自同名小說，由邱以太、何曼希、曾薀帆、姜勝勛共同主演。故事描述高中男孩青瀚意外獲得「看見世人積分數值」能力，與班上最低分的邊緣女孩春希成為奇妙搭檔，展開1場分數改造計畫，在追逐各自夢中情人的同時，逐漸被彼此吸引。

《無法計算的青春》由何曼希（左起）、邱以太、姜勝勛與曾薀帆主演。（柒拾陸號原子提供）

男女主角找來新生代演員邱以太搭配超人氣新人何曼希，23歲的何曼希近期人氣高漲，IG飆速衝破22萬大關，第2部電影就當上女主角，她坦言：「說沒壓力是不可能的，擔心沒有姐姐們帶領會做不好，但我知道一焦慮就很難放鬆，所以不斷提醒自己順其自然。」

邱以太繼《成功補習班》、《夜校女生》再度穿上高中制服，飾演有特殊能力的吳青瀚，電影中與何曼希的「青春CP」屬成績後段班，相處就像歡喜冤家，一路鬥嘴打鬧，互動充滿火花，兩人首日對戲在圖書館，為了讀書醒腦要打巴掌，何曼希回憶：「那場戲很緊張，長這麼大沒真的打過人巴掌，之前《陽光》打是借位，這次要真打，瞬間其實很有罪惡感！」邱以太笑說：「拍完這場戲更拉近我們的距離，對戲時更相信對方。」

片中另一組校園風雲人物CP由曾薀帆、姜勝勛演出，曾薀帆參與過《聲林之王2》、女團選秀節目《菱格世代DD52》，擁有不少粉絲，這次跨領域當演員，詮釋校花林明臻，與姜勝勛飾演的曾子學配對，曾薀帆興奮又不安，表示：「第1次演電影，不像舞台上唱跳表演，要學會把情緒留在身體裡，而不是往外放，是我需要重新適應的地方。」姜勝勛則笑說子學很帥、有人氣，但自己私下比較像邊緣人，要把「自信感」演出來是最大挑戰。

