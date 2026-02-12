《陽光》票房衝5億！翁倩玉晉升「全台最紅奶奶」 一聽破億嗨到「昏倒了」
國片《陽光女子合唱團》熱度持續延燒，全台票房正式衝破5億元大關，更有望在過年期間登上台灣影史票房冠軍寶座。片中飾演「玉英奶奶」的翁倩玉人氣水漲船高，成為全台最紅奶奶。她12日與導演林孝謙、編劇呂安弦一同受訪，談及亮眼成績，開心直呼：「沒想過會有這麼大的成功，一億的時候已經昏倒一次了！」
翁倩玉透露，她因為平時都在日本，看不到台灣即時票房數字，都是靠導演林孝謙傳訊息告知最新捷報。她坦言，起初看到票房數字時還一度看不清楚有幾個零，「講實話真的沒想過會有這麼大的成功。」當得知突破1億元時，她笑說自己「已經昏倒一次」，如今票房直奔5億，更讓她形容「全身高興的氣在跑」，心情興奮不已。
導演林孝謙也分享，電影一開始破億時，翁倩玉傳來一個「小熊跳舞」的貼圖慶祝；等到票房衝破4億，她則一次傳了四隻小熊，翁倩玉笑說：「我把我的心意表達在那個畫面上面！」反應相當逗趣。
至於《陽光女子合唱團》有望在春節期間登頂台灣影史票房冠軍，翁倩玉笑說：「走到那時候我又會昏倒了！」更直呼已經心跳加速，難掩激動情緒。
被問到會不會因為這次亮眼票房，未來會想多拍台灣電影，翁倩玉毫不猶豫表示：「很想！」她坦言自己有一段時間沒有拍戲，也擔心觀眾忘記她其實是演員，「能得到這個機會真的很開心，非常高興能回到演員身份。」
談及片中最觸動自己的片段，翁倩玉分享：「每段都哭得衛生紙來不及拿！」她坦言其實每一段都和母親有關，她有感而發表示：「看了很多次這部電影後才感受到，媽媽的愛是無限的，時間是有限的 ，要記得媽媽還在的時候，表現你的感謝，這會讓媽媽活得更長更開心。」不忘呼籲大家，有時間就要多孝順家人。
翁倩玉坦言，母親在她拍攝完《陽光女子合唱團》後過世，會不會因此感到有點遺憾，翁倩玉感性說：「我相信她現在在我旁邊，她會高興，一定會的！」
電影《陽光女子合唱團》將突破5億票房，有望打破國片《海角七號》影史紀錄。女星翁倩玉今（12日）出席受訪，坦言完全沒料到會如此成功，自己也許久沒拍電影，很怕被大家忘記自己是個演員。
