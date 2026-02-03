《陽光》4億票房衝上影史第6 孫淑媚「公主抱」回饋屎黨

Nike老師、安心亞、何曼希重現片中未收錄，郭富城的金曲〈我心狂野〉，跳得果然很狂野。（壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》上映僅一個月，今（3）日正式宣布票房突破4億元 大關，成功晉升台灣電影影史票房紀錄第6名，累積速度更毫無放緩跡象。由孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希組成的「女神團」全台走透透參與映後活動，氣氛猶如大型同歡會，憑藉著載歌載舞與「練笑話」的超強舞台底氣，成功催出票房新高度。

展現「整容式演技」獲得一致好評的「阿珮」孫淑媚感性透露，小時候曾答應要帶阿公看自己演的電影，如今阿公雖已不在，但看著無數觀眾帶著家中長輩走進戲院，彷彿幫她圓了當年的夢。在高雄場，她大方與影迷分食蜂蜜蛋糕，甚至自毀形象戴上大便帽與粉絲組成「屎黨」，更驚喜獻上「公主抱」與《練舞功》熱舞，讓港都粉絲情緒嗨到最高點。

孫淑媚的演出大獲觀眾肯定，與編導回到高雄謝票她也特別賣力。（壹壹喜喜提供）

面對4億票房佳績，金鐘影后苗可麗幽默表示：「那我就『失憶』啦！要把所有不愉快都忘記！」她感性提到，帶家人看電影就是最直接的告白。導演林孝謙也分享了電影的神奇魔力，有受刑人子女看後決定與親生父母大和解，甚至有收容人在懇親電話中化解多年心結，讓這部電影不只是娛樂，更成了修補關係的橋樑。

苗可麗常海巡《陽光女子合唱團》網路上的口碑，覺得這部電影把很多人都連結在一起。（壹壹喜喜提供）

跑場最勤的安心亞坦言，雖然體力活吃重，但看到電影能給予觀眾力量便甘之如飴；「亮點新人」何曼希則在映後展現高度親和力，圈粉無數。台北泰坦廳場次更是誠意十足，不僅有羅晨恩獻唱，三人更在Nike老師帶領下合跳《我心狂野》與挑戰 B-Box，現場氣氛簡直比跨年還要熱烈。

