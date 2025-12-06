陽台擦冰箱「掉中庭」有住戶曾反映「圍欄太低」(圖／非事件住戶)

台中市一處新落成的社區傳出冰箱從高樓層墜落事件，引發社區安全問題的關注。根據了解，這處剛交屋不到一年的社區，曾有住戶反映陽台欄杆過低，可能存在安全隱患。一個月前，同一處社區曾發生冷氣裝修工人從高樓墜落身亡。

此次事件發生在台中市北區的一處新社區，一台冰箱從中高樓層墜落至中庭。事主表示是在清潔冰箱時不慎導致冰箱掉落，所幸沒有人被砸傷。雖然事主提到「連圍牆都沒有」，但實際上陽台有玻璃、欄杆，只是有住戶曾反映欄杆太低，希望能夠加高以加強安全防護。

台中市勞檢處對於先前發生的工人墜樓事件進行了調查，結果顯示該名冷氣工人並非從陽台墜落，而是從側面天井處墜落身亡。此次冰箱墜落事件引起疑惑的是，原本應該放置在廚房的冰箱，為何會從陽台掉落。

值得注意的是，去年5月台中北區曾發生冰箱從高處墜落事件，當時是一名男子因與鄰居爭執，情緒失控，竟將重達30多公斤的雙門冰箱從12樓住家丟到一樓馬路上，幸運的是沒有造成人員傷亡。

此次冰箱墜落，當事人稱擦冰箱不慎掉落，但也再次引起住戶對於陽台欄杆高度的安全標準問題。社區住戶希望能加強安全設施，防止類似意外再度發生。

