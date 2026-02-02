陽台深夜對談成永別 Makiyo爆大S生前心聲

Makiyo透露，自己與大S最後一次見面是去年農曆春節，當時大S平靜微笑表示，自己都放下了。(資料照，記者林欣穎攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛辭世一年，近日雜誌採訪大S摯友Makiyo，回憶兩人相處故事。Makiyo透露，自己與大S最後一次見面是去年農曆春節，當時大S平靜微笑表示自己都放下了，事業成功、把媽媽照顧好、孩子長大了，也有最愛的具俊曄陪在身邊，沒有遺憾，也沒有可擔心的事。現在回想起，Makiyo覺得慶幸，因為她知道大S走得沒有遺憾。

Makiyo是大、小S朋友圈裡年紀最小的人，她表示，自己是透過大S學習如何當一名母親。她形容，大S是一個只會點頭的媽媽，對孩子永遠都說「Yes」，例如孩子在路上撿石頭，許多家長都不讓孩子帶回家，大S卻會仔細收藏，還跟自已的珠寶放在一起。聚會時大S也會把眼神都放在孩子身上，無論是誰的孩子說話，她都繪專注地看著孩子，不斷點頭予以肯定。

大S猝然離世後，Makiyo經常想念她，尤其是帶孩子帶到崩潰，就快要發脾氣的時候，都彷彿聽見大S在她耳畔輕聲說：「Maki醬……」，接著就能平靜下來。

Makiyo更提到每年跨年夜，大家都會穿著睡衣，集中在大S家看台北101煙火並倒數迎接新的一年來臨、許下願望、緊緊擁抱彼此。2024年的12月31日，大家照例迎接2025年，那天大S還說自己的願望是「重新出發」，更表示要跟姐妹們多聚會，過去十幾年各自忙碌的空白，她全都想補回來。感覺她卸下了過去的疲憊，並有許多新的計畫等待進行。

後來兩人坐在陽台上閒聊，大S突然對Makiyo說：「Maki醬，妳知道嗎？我都放下了。」她感覺自己沒有什麼遺憾，有沒有什麼可擔心的事情，她想要為了自己的人生而活。每每想起這段最後的對話，Makiyo都很慶幸，大S走的時候心無罣礙。

