陽台無防護臘腸犬墜樓恐癱瘓 動保處重罰飼主12.8萬

真的是狗從天降！新北市警方獲報，有一隻臘腸狗，從新莊區的一處公寓三樓，掉到一樓遮雨棚，恐怕癱瘓，一度還傳出，可能是虐待動物，動保處調查確定，飼主外出，獨留臘腸犬在家，由於陽台沒有防護措施，導致狗狗失足。動保處除了對飼主祭出12萬8的罰鍰，也將她列入終生不得飼養貓犬的黑名單。

金黃色的臘腸狗，坐在地上，模樣十分可愛。不過，仔細一看，他的前肢疑似受了傷，沒有辦法保持平衡，一不小心就跌坐在地，因為就在不久前，牠從三樓墜落，還一度傳出，是主人下的手。附近居民說，我是沒看到過程啦，可是我有聽到砰一聲，那個狗可能把落地窗打開，自己跑出來掉下來了，滾下來還活著，可是就是痛苦地哀嚎，沒辦法走動。還有人表示，(飼主)看起滿正常的，就是有來買東西才會看到她，因為那時候她人不在(家)，沒有人在小狗可能緊張吧，因為剛(搬家)來。

轄區員警獲報後，趕到現場，將受傷的狗狗送醫救治。事發在新北市新莊區，去年11月中旬，轄區員警接獲報案，位在瓊林路上的一處公寓，有臘腸狗從三樓掉到一樓遮雨棚。這起意外導致狗狗的骨盆骨折，傷勢嚴重，恐怕有終身癱瘓的疑慮，新北動保處介入調查後發現，邱姓飼主才剛搬進這棟公寓不久，上班時間，獨留狗狗在家，再加上陽台欄杆縫隙過大，又沒有設置安全裝置，才會導致意外發生，由於這隻臘腸狗不但沒有輸入晶片，在醫療照護過程，飼主也不聞不問，動保處祭出重罰。









新北市動保處處長楊淑方表示，臘腸犬雖然保住一命，飼主未提供動物安全的生活環境，且依療照護過程不聞不問，已構成棄養行為，共計裁處12萬8千元罰鍰，飼主需接受三小時動物保護教育課程，並列入黑名單，終生不得再飼養犬貓。邱姓飼主不但得面臨12萬8千元的罰鍰，她也被列入終身不得飼養犬貓的黑名單。飼養寵物，卻沒有善盡責任義務，下場就是，必須付出慘重代價。





