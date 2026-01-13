陽台驚見「吸血鬼紅眼怪鳥」受困 動保員救出亞洲輝椋鳥

新北市政府動物保護防疫處接獲新莊區呂姓民眾通報，住家陽台玻璃護欄夾縫裡有1隻羽毛呈現閃亮墨綠光澤、眼睛散發詭異紅光的怪鳥受困無法展翅脫身，嘴喙撞擊玻璃發出叩叩叩響亮聲音。八里動物之家動保員抵達現場後，使用安全夾具順利將這隻紅眼怪鳥從夾縫移出，發現牠是台灣都會區常見外來種亞洲輝椋鳥。

主要棲息於都會區，穿梭行道樹與高樓大廈之間。（圖／新北市政府）

呂姓民眾表示，傍晚時刻女兒慌張從陽台衝入客廳喊叫，指著玻璃護欄夾縫有1隻眼睛散發詭異紅光的怪鳥受困，散發陰森詭異令人感覺恐怖不敢靠近。怪鳥不斷掙扎跳躍亂竄，嘴喙也不停碰撞玻璃作響，拼命找方向逃離。一家人見狀又害怕又慌張，面面相覷不知該如何處理，便趕忙撥打市府1999專線請動保處派人救援。

亞洲輝椋鳥又名菲律賓輝椋鳥。（圖／新北市政府）

新北動保員程沛宏表示，當日帶回交由獸醫師細心檢診，羽翼無損、精神狀況良好，觀察應無撞擊產生腦震盪現象發生，翌日便將牠帶出野外，讓牠展翅重返天空。亞洲輝椋鳥又名菲律賓輝椋鳥，為椋鳥科雀鳥，體型略小於八哥，體長約17到20公分，眼睛呈現吸血鬼般血紅色。

眼睛呈現吸血鬼般血紅色。（圖／新北市政府）

程沛宏指出，早年亞洲輝椋鳥是台灣進口寵物鳥，後來因棄養或逃逸，導致野外族群數量大幅增加。在台灣，亞洲輝椋鳥主要棲息於都會區，常能看到牠穿梭在行道樹與高樓大廈之間。

新北市動保處呼籲民眾，若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照記錄，再撥打1959動保專線或29596353，由專業人員研判處置。切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成動物二度傷害。動保處24小時不打烊，負責救援受傷、受困動物，給予適當收容安置及醫療照護。





