陽婆婆回來了？大港開唱20周年 陽帆宣布參戰聽團仔

【緯來新聞網】「2026 大港開唱」宣告正式啟動，將於3月21日、22日在高雄駁二藝術特區盛大登場，今（25日）釋出本屆首波演出陣容，由陽帆展現「音樂X綜藝」跨世代交流，同時明年也是大港開唱20周年。至於招牌角色「陽婆婆」是否會驚喜登場，陽帆賣關子「拭目以待」。

陽帆將登上大港開唱。（圖／出日音樂提供）

大港開唱每年都固定會有資深藝人特別企劃，適逢20周年重要日子到來，官方希望今年資深藝人特別企劃需有特別意義，因此特地邀請綜藝大哥陽帆「閃亮」登台，重返歌手身分拾起麥克風，一窺在80年代風靡眾人的視覺系先驅。



陽帆在1981年發行首張專輯《揚帆》正式踏入歌壇，當時還以清新脫俗少男姿態，展現自然瀟灑音樂風格，直到1988年轉換東家推出《愛的迷惑》專輯，一改過去形象，效仿日本帶動視覺系流行浪潮，不僅把臉塗白呈現歌舞伎樣貌，整體穿搭也以亮色酷帥造形為主。



他的出道代表作〈揚帆〉跟港邊頗有淵源關係，隨著陽帆明年迎接出道45周年，終於點頭要首次登上大港開唱，笑說：「沒想到待在綜藝界這麼久，還有人記得我曾經也是一位歌手，相當開心大港開唱的邀請，也期待跟聽團仔碰撞出精采火花，至於有沒有機會讓『陽婆婆』現身，大家拭目以待！」

