陽婆婆有望現身？陽帆睽違多年重拾麥克風 自爆出道曲與高雄港有淵源

2026大港開唱公布首波藝人名單，是台灣視覺系藝人先驅陽帆。出日音樂提供

2026大港開唱將於明年3月21日、22日在高雄駁二藝術特區登場，火速引發網路洗版熱潮。官方釋出首波演出陣容，是台灣藝能界「視覺系」先驅陽帆，陽帆在轉戰綜藝界後，創造了經典的「陽婆婆」角色，也以《分手擂台》節目主持締造滿滿話題。

他笑說：「沒想到待在綜藝界這麼久，還有人記得我曾經也是一位歌手，相當開心大港開唱的邀請，也期待跟聽團仔碰撞出精采火花，至於有沒有機會讓『陽婆婆』現身，大家拭目以待！」

明年是大港開唱邁入20周年，主辦單位出日音樂表示：「從2006年來到高雄港邊種下這顆音樂祭種子，如今已經盛開成一片美麗的風景，歡迎大家一起回來相聚慶祝，為『人生』再好好乾一杯。」

力邀視覺系先驅登台 陽帆出道曲與港邊有淵源

熟悉大港開唱的樂迷肯定知道，每年都固定會有資深藝人特別企劃，繼過去「四分衛搭配王彩樺」與「楊烈攜手滅火器」等多樣重磅組合後，今年適逢20周年重要日子，官方特地邀請綜藝大哥陽帆「閃亮」登台，重返歌手身分拾起麥克風，帶領樂迷穿越時空，一窺在80年代風靡眾人的視覺系先驅！

廣告 廣告

陽帆在1981年發行首張專輯《揚帆》踏入歌壇，直到1988年推出《愛的迷惑》專輯時，一改過去形象，效仿日本帶動視覺系流行浪潮，不僅把臉塗白呈現歌舞伎樣貌，整體穿搭也以亮色酷帥造形為主，對當時剛解嚴後的台灣來說，給人十足前衛驚喜。

2026大港開唱回到高雄港邊，熟悉船笛聲響起。出日音樂提供

陽帆點名夯團合作限定舞台 票券採實名制

事實上陽帆一直是大港開唱積極許願的人選，除了他的一身演藝傳奇，出道代表作〈揚帆〉也與港邊頗有淵源關係，隨他明年迎接出道45周年，終於點頭首次登上大港開唱。

值得一提的是，陽帆還主動點名，希望能與以「爆發力舞台」著稱、每次登場都能瞬間炒熱全場的人氣夯團同台演出，希望為本屆帶來極具張力的限定舞台。2026大港開唱將在高雄駁二港邊盛大慶祝，接下來還會有各種驚喜陣容、組合準備曝光。本屆再次由國泰世華銀行冠名贊助，預計近期將公布售票資訊，同樣採取「實名制」方式，以及國泰世華CUBE信用卡友、大港人優先購票權益。



回到原文

更多鏡報報導

黃沐妍新婚孕肚首露面「已預約明年馬拉松」 挺肚趕辦婚禮圓90歲阿嬤白紗夢

羅志祥被造謠「與經紀人生子」 亮出鑑定報告：親子關係0％

林俊傑密戀小20歲白富美？情侶裝曝光後發限動 網喊：讓他戀愛吧