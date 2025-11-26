陽帆出道將滿45周年「宣布重拾麥克風」 2026大港開唱首波嘉賓

2026 大港開唱將於 3 月 21、22 日在高雄駁二藝術特區盛大登場。主辦單位 25 日釋出首波演出陣容，其中最吸睛的莫過於邀請到台灣藝能界的視覺系先驅陽帆，預告將帶來一場結合音樂與綜藝的跨世代合作舞台，其實陽帆一直是大港開唱多年來的許願名單之一，不僅因為他在演藝圈的傳奇地位，他的經典歌曲〈揚帆〉也與港邊意象頗有呼應。

明年剛好是陽帆出道四十五周年，他終於點頭首度登上大港舞台。值得一提的是，陽帆還主動提出希望能與以舞台爆發力著稱、每次登場都能瞬間炒熱全場的人氣夯團共同演出，打造本屆限定且張力極高的舞台組合。陽帆笑說：「沒想到在綜藝界待了這麼久，還有人記得我原來也是歌手。」他表示非常開心受到邀請，也期待與聽團仔來場精彩交流。他還賣關子地補充：「至於陽婆婆會不會現身，就讓大家拭目以待。」

廣告 廣告

明年也是大港開唱邁入二十周年，主辦單位出日音樂透露，將準備一系列驚喜回饋樂迷。他們說：「從 2006 年在港邊種下這顆音樂祭的種子，如今已長成一片美麗風景，歡迎大家回來相聚，為人生再好好乾一杯。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導