陽帆出道45週年首登大港開唱 經典角色「陽婆婆」有望現身？

高雄市 / 林彥廷 綜合報導

令無數樂迷期待的2026大港開唱宣告正式啟動！日前搶先公布活動將於3月21日、22日在高雄駁二藝術特區盛大登場，不僅火速引發網路洗版浪潮，各路大港男女也摩拳擦掌隨時鎖定最新搶票資訊，官方趁熱於25日釋出本屆首波演出陣容，確定由台灣藝能界「視覺系」先驅—陽帆，展現「音樂X綜藝」跨世代交流，再次展現大港開唱絕無僅有的特別企劃組合。同時明年也是大港開唱邁入20周年，預料將會有許多驚喜震撼大家，主辦單位出日音樂表示：「從2006年來到高雄港邊種下這顆音樂祭種子，如今已經盛開成一片美麗的風景，歡迎大家一起回來相聚慶祝，為『人生』再好好乾一杯。」

熟悉大港開唱的樂迷肯定知道，每年都固定會有資深藝人特別企劃，繼過去邀請「四分衛搭配王彩樺」、「楊烈攜手滅火器」、「苗可麗合體百合花」等多樣重磅組合，去年更首次採用AI數位科技，讓「酒國歌王」陳一郎驚喜復活，不但透過A_Root同根生、洪珮瑜傳承經典，還在台上與豬哥亮另類同台，掀起不小討論，也展現大港開唱對於特別企劃的重視。

適逢20周年重要日子到來，官方早在日前就在策畫，希望今年資深藝人特別企劃需要有特別意義，因此特地邀請綜藝大哥陽帆「閃亮」登台，重返歌手身分拾起麥克風，帶領樂迷穿越時空，一窺在80年代風靡眾人的視覺系先驅！

陽帆在1981年發行首張專輯《揚帆》正式踏入歌壇，當時還以清新脫俗少男姿態，展現自然瀟灑音樂風格，直到1988年轉換東家推出《愛的迷惑》專輯，一改過去形象，效仿日本帶動視覺系流行浪潮，不僅把臉塗白呈現歌舞伎樣貌，整體穿搭也以亮色酷帥造形為主，對當時剛解嚴後的台灣來說，絕對是給人十足前衛驚喜。同時在音樂路線上，陽帆還挑戰動感合成器流行（Syn-Pop）樂風，完全跟上80年代風潮，為台灣歌壇注入視覺與聽覺雙重多樣元素。隨後陽帆轉戰綜藝界，除了創造經典「陽婆婆」角色，還以《分手擂台》節目主持締造滿滿話題，成為觀眾最期待想看到回歸的電視節目。

事實上陽帆一直是大港開唱積極許願的人選，除了他的一身演藝傳奇，出道代表作〈揚帆〉也跟港邊頗有淵源關係，隨著陽帆明年迎接出道45周年，他終於點頭要首次登上大港開唱，值得一提的是，陽帆還主動點名，希望能與以「爆發力舞台」著稱，每次登場都能瞬間炒熱全場的人氣夯團同台演出，希望為本屆帶來極具張力的限定舞台。

陽帆笑說：「沒想到待在綜藝界這麼久，還有人記得我曾經也是一位歌手，相當開心大港開唱的邀請，也期待跟聽團仔碰撞出精采火花，至於有沒有機會讓『陽婆婆』現身，大家拭目以待！」

2006年登場的大港開唱，將於明年正式屆滿20歲，預料將在高雄駁二港邊盛大慶祝，接下來還會有各種驚喜陣容、組合準備曝光，要給所有港邊男女最歡慶感的享受。2026大港開唱再次由國泰世華銀行冠名贊助，預計近期將公布售票資訊，同樣採取「實名制」方式，以及將有國泰世華CUBE信用卡友、大港人優先購票權益，敬請等候官方最新公告資訊。

