陽帆口誤「先生」爆出櫃疑雲！浩翔聯手開嗆：冰姐贏定了 白冰冰當場變臉開火

《民視第一發發發》第二段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺及賴慧如共同主持。本次節目亮點在於陽帆與浩角翔起的破天荒合作，三人組成「黑馬隊」帶來精彩組曲演出。為了這次合體，三位大忙人紛紛表示是硬「擠出時間」進舞蹈教室排練，能在舞台上湊齊實屬難得。

口誤大翻車！ 浩翔瞬間變臉看陽帆

儘管是首度合作，三人默契卻十足，身為大前輩的陽帆更感性表示很榮幸帶著兩位「先生」，此話一出讓浩角翔起當場變臉、尷尬對望，浩子更是忍不住問：「我們怎麼變帆哥的『先生』了？」陽帆這才驚覺口誤，趕緊解釋是想說帶領兩位「新生」，一旁的白冰冰見狀不忘補槍狠酸：「你們出櫃喔？」逗趣對話讓全場笑聲不斷。

經典致敬MJ！阿翔拒絕「抹白臉」

陽帆表示，這次表演經典歌曲《愛的迷惑》特別感謝浩角翔起的唱跳力挺，更謙虛大讚：「他們表現得比我好。」阿翔則透露，整段舞蹈特別融入了麥克傑克森（Michael Jackson）的元素，被問到是否會配合舞風將臉「擦白白」？阿翔幽默回應：「黑是我們外景人的特色，塗白也蓋不過去，那是帆哥永遠的標記跟特色。」

三種舞風大融合！三位大男孩誓言與觀眾開心迎馬年

浩子補充提到，三個人原本練習的都是不同類型的舞蹈，如何將各自的強項完美組合成一場大秀，是這次排練最大的挑戰。雖然在受訪時互開玩笑說「這段表演絕對會讓冰冰姐贏」，讓白冰冰氣得嗆聲「沒禮貌」，但三人最後仍感性表示，希望能透過這段充滿誠意的跨世代合作，陪全台觀眾一起歡樂迎接充滿活力的馬年。



