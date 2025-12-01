陽帆愛女將登跨年表演！ 急叮嚀一件事：我來替你安排

2026高雄跨年「雄嗨趴」1日公開卡司，找來了鼓鼓呂思緯、 AcQUA源少年、洪暐哲、陳忻玥、Angie安吉，加上台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，少男少女們在夢時代接力展開一夜專屬「青春世代」的吶喊，粉絲絕對不能錯過。

鼓鼓登高雄跨年。（圖／年代）

鼓鼓將帶著「AcQUA源少年」獻上獨家合作，他對後輩讚譽有加：「我們默契不錯，大家私下也會自主練習，很喜歡一起投入的感覺！」演出經驗豐富的他少不了遇到突發事件，曾經唱到一半麥克風突然斷訊沒聲音，在他還沒反應過來時，台下歌迷自主大聲跟唱，讓他相當感動，認為呼粉絲是他最大的依靠。

安吉是陽帆、Juile的女兒。（圖／年代）

Angie安吉是陽帆和Juile的愛女，她親自參與造型與視覺概念設計，更加入更多舞者，打造層次更豐富的升級演出。她透露爸媽都給予大量的建議，像是陽帆全程熱心指導，更叮嚀一定要安排舞者，「如果沒有，我來替你安排！」媽媽Julie則在其中擔任親子間的潤滑劑，讓準備過程更加順利。