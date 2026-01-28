陽帆突開嗆白冰冰不忍了！浩角翔起當場秒變臉 「尷尬畫面」全被拍

記者蔡維歆／台北報導

第二段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持，這次破天荒組合了「偶像男團」陽帆+浩角翔起帶來組曲演出，從開會再到舞蹈教室跟舞群排練，三個人都笑說「擠出時間」三個人要湊在一起，這都已經很難得，而且首次合作默契十足，讓身為前輩的陽帆感動的說很榮幸帶了兩位「先生(口誤)」。

陽帆台上開唱。（圖／民視提供）

浩角翔起突變臉看著陽帆，浩子更是默默看著陽帆一臉尷尬，浩翔還忍不住異口同聲問我們怎麼變帆哥的「先生」？急得陽帆解釋是「新生」，白冰冰更是歪樓補槍：「你們出櫃喔？」，一個開場訪問就爆笑連連，讓全場樂呵呵。陽帆提到說組成黑馬隊要對抗冰冰姐的白馬隊，這次他表演《愛的迷惑》謝謝浩角翔起一起合作唱跳，他們表現得比我好；阿翔說很開心第一次跟帆哥共同表演，整段舞蹈加入麥克傑克森。

浩翔在《民視第一發發發》被問到臉有沒有擦白白的？阿翔笑說：「黑是我們外景人的特色，塗白也可能蓋不過去，塗白是帆哥永遠的標記跟特色」，還笑說我們三人這一段PK冰姐一定贏定，白冰冰聽到還馬上嗆聲「你沒禮貌」，浩子提到三個人各自都是不同舞蹈，再組合一起，希望跟觀眾一起開心迎馬年。

