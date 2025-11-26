陽帆首登大港開唱！網敲碗復刻《分手擂台》經典：拜託feat.傘靈

記者徐珮華／台北報導

2026「大港開唱」將於3月21、22日在高雄駁二藝術特區舉行，昨（25）日公開首波演出陣容，邀請「綜藝大哥」陽帆重拾歌手身分，帶領樂迷一窺80年代風靡眾人的視覺系先驅。重磅卡司一出，網友紛紛敲碗重現《分手擂台》經典：「拜託復刻分手擂台 feat. 傘靈」、「一定要跟雨傘鬼 feat. 同根生唱個〈傘還未開〉」。

陽帆宣布登上2026大港開唱。（圖／出日音樂提供）

大港開唱每年固定安排資深藝人特別企劃，過去邀請四分衛搭配王彩樺、楊烈攜手滅火器、苗可麗合體百合花等。去年更首次採用AI數位科技，讓「酒國歌王」陳一郎驚喜復活，不但透過A_Root同根生、洪珮瑜傳承經典，還在台上與豬哥亮另類同台，掀起不小討論。

大港開唱即將迎來20週年。（圖／出日音樂提供）

陽帆1981年發行首張專輯《揚帆》正式踏入歌壇，1988年轉換東家推出《愛的迷惑》專輯，一改過去清新脫俗形象，效仿日本帶動視覺系流行浪潮，不僅把臉塗白呈現歌舞伎樣貌，整體穿搭也以亮色酷帥造形為主。隨後陽帆轉戰綜藝界，創造經典「陽婆婆」角色，還以《分手擂台》節目主持締造滿滿話題，成為觀眾最期待想看到回歸的電視節目。

事實上，陽帆一直是大港開唱積極許願的人選，終於在出道45週年前夕點頭，主動點名希望能與以「爆發力舞台」著稱、每次登場都能瞬間炒熱全場的人氣夯團同台演出，笑說：「沒想到待在綜藝界這麼久，還有人記得我曾經也是一位歌手。相當開心大港開唱的邀請，也期待跟聽團仔碰撞出精采火花。至於有沒有機會讓『陽婆婆』現身，大家拭目以待！」

