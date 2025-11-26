陽帆「大港開唱」迎出道45周年 賣關子：陽婆婆現身

陽帆首登「大港開唱」。出日音樂提供



「大港開唱」明年3月21、22日將在高雄駁二藝術特區登場，主辦單位特別邀陽帆重返歌手身分，他笑說：「沒想到待在綜藝界這麼久，還有人記得我曾經也是1位歌手，相當開心大港開唱的邀請，也期待跟聽團仔碰撞出精采火花，至於有沒有機會讓『陽婆婆』現身，大家拭目以待！」

陽帆1981年以清新脫俗少男姿態推出首張專輯《揚帆》，1988年《愛的迷惑》專輯則一改過去形象，效仿日本帶動視覺系流行浪潮，之後他轉戰綜藝界，除創造經典「陽婆婆」角色，主持的《分手擂台》也締造滿滿話題，成為觀眾最期待看到回歸的電視節目。

明年迎接出道45周年，陽帆首登「大港開唱」，他主動點名，希望能與以「爆發力舞台」著稱、每次登場都能瞬間炒熱全場的人氣夯團同台演出，希望為本屆帶來極具張力的限定舞台。

明年也是「大港開唱」邁入20周年，主辦單位出日音樂表示：「從2006年來到高雄港邊種下這顆音樂祭種子，如今已經盛開成一片美麗的風景，歡迎大家一起回來相聚慶祝，為『人生』再好好乾一杯。」近期將公布售票資訊，同樣採「實名制」。

