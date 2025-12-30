陽帆68歲「凍齡神顏」被說做醫美！節目來賓火爆嗆聲 他神回「這句」笑翻全場

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》先前邀請到台語歌后秀蘭瑪雅，以及遠道而來的馬來西亞歌手柯以敏擔任節目大牌秀嘉賓，雙歌后聯手帶來經典歌曲，一登場就獻唱改編成爵士版本的〈家後〉，曲風突破令人耳目一新，二人的美聲震撼全場，沉浸式的感受讓主持人白冰冰回到舞台時還忍不住邊走邊搖著身體，直呼唱得太浪漫！而將經典翻唱成創新風格的想法其實來自於柯以敏的主意，秀蘭瑪雅笑說以為能帶著輕鬆的心情來唱歌，沒想到還要挑戰不同的唱法，讓她直呼像是被考試一樣，哭笑不得。

秀蘭瑪雅x柯以敏合唱爵士版〈家後〉▶️

在「超級孩子王」單元中，衛冕隊周柏霖、周祐均對上踢館挑戰組合陳宥辰、賴哿萲，雙方首戰以平手定局，這次再度以滿分戰成平手，演唱實力不分軒輊，為接下來的賽事增添更多的未知數，柯以敏作客評審席，聽到孩子的美聲不禁讚嘆他們的聲音純淨，笑稱大人們已經被汙染很久了，隨後主持人陽帆打趣說被這番話點醒，發覺自己夠骯髒，搞笑回應逗樂全場。

超級孩子王精彩回顧▶️

而柯以敏發現自己說的話被陽帆斷章取義，忍不住爆料自從走進攝影棚就一直被他針對，認為可能是沒請他吃飯的關係，她也分享這次是睽違30年後再見到彼此，柯以敏表示當下看到本人發現他比以前好看，隨即又虧對方有做醫美才變得更帥，現場充滿濃濃火藥味，讓陽帆差點招架不住，隨後再被問在哪裡做醫美，他則笑說「要問孔鏘老師」，無端被扯進話題的孔鏘滿臉問號，讓所有人笑翻。

陽帆、柯以敏鬥嘴惹爆笑

《超級冰冰Show》完整版線上看 https://pse.is/8j4hsy

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉節目直播不中斷





