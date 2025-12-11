陽明交大主辦 MEGA DAY 新創發表會 8 國 17 家新創蓬勃動能驚艷高雄

圖/陽明交通大學提供

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】陽明交通大學十二月七日於高雄舉辦 MEGA DAY 新創發表會商業提案競賽，吸引來自臺灣、澳洲、孟加拉、汶萊、印尼、巴基斯坦、新加坡及斯里蘭卡等 8 個印太地區經濟體、共 17 家海內外優秀新創團隊齊聚高雄，比拚創新商業模式，臺灣團隊最終奪得金獎與銅獎。

MEGA DAY 由數位發展部數位產業署指導、國立陽明交通大學主辦，並與台北市電腦公會協力執行，邀集 6 位來自不同國家的產官學專家擔任評審，針對技術創新性、商業模式、團隊執行力、市場潛力與社會影響力等面向，進行專業且嚴謹的評選。評審陣容由陽明交大產創長黃經堯擔任主席，評審團成員包含數位發展部數位產業署林俊秀署長、印尼資通訊解決方案領導企業 Xirka 與 D-NET 執行長 Sylvia Sumarlin 、日本九州大學學研新創輔導企業 Open Innovation Platform 臺灣分部長暨資深經理浦上武雄、尼泊爾數位轉型顧問公司 Quickfox 執行長 Richan Shrestha ，以及新加坡創業及市場顧問公司 KILSA Global 主任 Amy Bae 。

本屆競賽最終由臺灣/新加坡專注於後量子安全晶片獨特技術的振生半導體團隊以優異表現脫穎而出，榮獲最高榮譽金獎及美金一萬元獎金。銀獎得主為來自孟加拉，以微型鑽頭技術永續基礎建設的 Bored Tunnelers 團隊。銅獎則由來自臺灣，推出相位陣列技術強化衛星通訊的星相科技團隊獲得。各得獎團隊所展現的技術應用、創新商模、社會環境影響力，獲得評審一致高度肯定。

陽明交大產創長黃經堯表示，陽明交大長期以「創新型經濟」為發展核心，深耕日本、東南亞等地區新創生態系，積極推動跨國新創鏈結與產學共創，至今已接觸並輔導全球超過 1,200 家新創團隊，並透過串聯印太地區加速器與創新夥伴，持續引入國際合作與投資能量。本次 MEGA DAY 能邀集多國新創與專家齊聚高雄，不僅展現臺灣於印太科技生態系中的關鍵樞紐角色，也為未來跨境創新合作，奠定重要基礎。

數位發展部數位產業署署長林俊秀指出，透過 APICTA Awards 及其衛星活動 MEGA DAY，有助於促進印太區域新創間的交流與合作，並協助具潛力的新創團隊對接國際市場與產業資源，對推動臺灣數位產業國際化，及強化區域科技鏈結具有關鍵意義。

活動亦特別邀請陽明交大重要國際合作夥伴——九州大學學術研究暨產官學連攜本部主管大西晉嗣，以國際學術合作夥伴代表身分蒞臨致詞，分享日本大學在產學共創與國際夥伴關係締結上的實務觀察；並邀請緯創資通技術長沈慶堯擔任專題演講講者，從企業與產業視角剖析 AI 時代下的全球科技趨勢與產業變革。

本屆 MEGA DAY 為印太地區最具指標性的資通訊科技創新競賽——亞太資通訊科技聯盟大賽（APICTA Awards）之官方衛星活動之一，更獲得中華航空、貿聯國際等關心數位轉型趨勢的的企業贊助支持。APICTA Awards 自 2001 年創辦以來，已成為促進印太各國科技交流與新創合作的重要平台。本次活動為該賽事第二度於臺灣舉辦，系列活動自 12 月 5 日至 12 月 8 日於高雄盛大登場，持續強化臺灣在印太科技創新體系中的能見度與影響力。

陽明交大 2024 年成立的產學共創處，致力協助新創與學研團隊至海外拓展，積極與臺日半導體科技促進會、全球產學未來人才培育策略聯盟 (UAiTED)、亞太加速器網絡協會 (AAN) 等夥伴單位攜手促成國際交流與合作，每年率領臺灣及全球新創與學研團隊參與超過 10 場海內外展會與提案會，並接待超過 20 間海外新創來臺開發商務並對接輔導資源。產創處也將藉由新成立的 NYCU Foundation，串接陽明交大的學研創新能量與全球企業校友資源，至美國開發更多產學共創機會。