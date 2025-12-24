陽明交大今年畢業生很潮 學位服由巴黎奧運設計師操刀 台大政大畢業生該羨慕嗎？

國立陽明交通大學發表全新學位服，邀請巴黎奧運國家代表隊服裝設計師－JUST IN XX 周裕穎操刀，為博士、碩士與學士學位服注入更貼近當代審美的輪廓與細節語彙。（圖片來源／JUST IN XX提供）

國立陽明交通大學發表全新學位服，邀請巴黎奧運國家代表隊服裝設計師－JUST IN XX 周裕穎操刀，為博士、碩士與學士學位服注入更貼近當代審美的輪廓與細節語彙。校園不再只是拍畢業照的背景，而是直接化身時尚攝影棚，由在校生穿著全新學位服擔綱模特兒拍攝時尚大片，讓學位服從傳統儀式走入更具風格的公共視野。

陽明交大合校後，歷經校徽、識別系統，校歌選拔，新的學位服也於耶誕夜首度亮相，2026年的陽明交大畢業生在人生重要的里程碑，將可著全新又時尚的學位服留下美好記憶。新校徽承襲兩校合併後的創校理念與歷史記憶，延續「仁心仁術、真知力行、知新致遠、崇實篤行」的精神。周裕穎以合併後的校徽識別作為設計起點，將古典學院風的端正比例與現代感的俐落線條融合，讓學位服同時保有學術儀式的莊重，也能呈現屬於陽明交大的創新氣質。整體色系取自藍天與白雲的意象，象徵學生在知識的天空中自在探索與展翅前行。

周裕穎以陽明交大合併後的校徽識別作為設計起點，將古典學院風的端正比例與現代感的俐落線條融合，讓學位服同時保有學術儀式的莊重，也能呈現屬於陽明交大的創新氣質。（圖片來源JUST IN XX ／提供）

周裕穎設計過奧運服，也替兩任總統設計服裝

周裕穎曾擔任 2020 東京奧運 與 2024 巴黎奧運中華代表團國家隊進場服裝設計師，亦為賴清德總統與蔡英文總統設計服裝，其作品獲得 Forbes、The New York Times、New York Post 等國際媒體讚譽。除時裝創作外，周裕穎的設計亦深植於台灣公共與文化場域，從 國立故宮博物院、國立歷史博物館、台北表演藝術中心、國家檔案館、台北富邦銀行、全聯福利中心 等多個重要機構之制服與形象設計，皆由其操刀，幾乎構成當代台灣日常中難以忽略的設計風景。

在陽明交大學位服細節語彙上，周裕穎從校徽中的齒輪元素延伸，點綴於披肩與袖口等關鍵部位，將科技創新與持續探索的精神以低調但精準的方式織進學位服。齒輪象徵連結與推進，既回應過去的累積，也指向未來的突破；而融入設計的飛翔意象，則象徵畢業生展翅高飛、迎向挑戰。

絨布觸感柔和且厚實，呼應學術傳承的溫度與重量

材質選用方面，以高質感絨布與緞布構築視覺層次，讓整體呈現更具典雅光澤與儀式感的質地。絨布觸感柔和且厚實，呼應學術傳承的溫度與重量；緞布光澤則象徵智慧的閃耀與前程的明亮，使學位服在鏡頭之下與現場典禮中都能承載學校的榮耀與對學生的期許。

此外，本次學位服設計師亦集結堅強的製造團隊陣容，包含巴黎奧運服裝製造商與 ESG 大廠仁美商標織，打造奧運同等級的校徽臂章並開發畢業紀念披帶，同時攜手潤泰全球集團合作生產製造，採用永續環保機能性布料，具備抗菌除臭、UV 防護、吸濕排汗、髒污易清等特性。無論學士、碩士或博士服，皆以手工訂製方式完成，兼顧儀式穿著的份量與日後保存的紀念價值。

周裕穎表示，此次學位服從前期發想、設計深化到各階段回饋，都與學生進行訪談交流，將校園真實的期待納入設計判斷。對許多學生而言，穿上學位服的那一刻不只是完成學業，更像是把祝福穿在身上，帶著陽明交大的精神走向下一段旅程。

