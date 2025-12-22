陽明交大宣布設苗栗校區 縣府：打造「智慧教育與產業創新」示範區 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣政府日前評估，苗栗受惠「桃竹苗大矽谷計畫」，園區人口將持續上升、教育需求倍增，雖全力爭取竹南科學園區實驗中學未果，但另爭取國立陽明交通大學（下稱陽明交大）前來苗栗設立理工學院，並附設實驗高中。苗縣府今（22）日正式與陽明交大簽署合作協議，宣布於後龍鎮設立「苗栗校區」，推動高等教育發展、產學合作及地方創新，將苗栗打造成「智慧教育與產業創新」示範區，實現教育與經濟同步發展，為地方與國家創造雙贏。

縣長鍾東錦表示，以陽明交大在台灣教育領域的地位，一定可以讓苗栗的教育翻轉，加上陽明醫院是醫學中心，若順利在苗栗蓋醫院，一定可以照顧縣民身體健康，造福鄉親。

縣府表示，此次合作核心目標，是將陽明交大在科技、醫學、理工、人文等領域的卓越學術能量導入苗栗，打造中台灣高等教育新據點，縮短城鄉教育資源差距，並結合在地產業，推動創新與升級。苗栗縣政府將提供後龍鎮龍富段土地（面積約3.35公頃），無償撥用予陽明交大，同時協助取得教育部籌設許可，並因應大矽谷計畫推動跨領域研究、科技人才培育及產學共創基地，預計於117年正式啟用。

縣府說明，本案總投資金額約3.1億元，由縣府出資整地與公共設施校區核心建築「知行學院」將興建地上4層樓。陽明交大將投入約7000萬元，添購教學設備與體育設施等。且苗栗校區將設置進修推廣學院、產學聯合研究中心及相關教學研究機構，並延伸教育鏈，涵蓋幼兒園、國小、國中、高中至高等教育，提供完整學習資源，強化縣內教育競爭力。

苗栗校區預計於115年啟動工程，117年完成竣工驗收並正式招生。校區設立不僅提升教育資源，更是地方產業創新的引擎。縣府與陽明交大將共同打造大矽谷計畫產業聚落，吸引半導體、生醫、AI等高科技企業進駐，促進產業鏈結與技術轉移，創造高薪就業機會，帶動人口回流與青年留才，並活化地方經濟，提升苗栗在國家戰略產業中的競爭力。

照片來源：苗栗縣政府提供

