陽明交大小草醫學生到處戰！諷小兒科是選剩的、譏唐氏症 校方發聲了

陽明交通大學。 圖：翻攝Google ma

[Newtalk新聞] 一名陽明大學的小草醫學生近日在Threads上諸多誇張發言，引發議論，在與網友筆戰時，不但提及媒體人黃暐瀚過世母親，還公開貶低小兒科醫師是選剩的，甚至又嘲諷唐氏症，引發撻伐。對此，陽明交大校方也發聲回應。

這名小草醫學生姓名被起底，名叫簡捷的男學生因《人工生殖法》修法議題在網路上亂戰，頻頻以攻擊性言語攻擊留言者，還以「糖糖的」(指唐氏症)來反擊網友發言。後又被發現，簡捷在評論資深媒體人黃暐瀚發文時，留言嗆「我覺得你媽生前應該希望自己的兒子是有風骨的……我想她應該挺難過。」

廣告 廣告

未料，簡捷連醫學系前輩也要酸，開「地圖砲」嗆對方「原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在版上這麼優越？」此番引戰言論令許多醫師感到憤怒。

簡捷隨即被起底，自建國中學畢業後，重考5次後才終於就讀陽交大醫學系，曾先後就讀過馬偕醫學院、高雄醫學大學（高醫）及長庚大學等校。還被翻出過往多次筆戰以「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」嗆人的留言紀錄，且在LinkedIn平台上自稱「醫師」，但他疑尚未取得醫師資格，遭質疑涉及違反醫師法。

多名醫師與陽交大校友對此表達不滿，寫信投訴校方呼籲正視學生價值觀，陽明交通大學隨後透過 Threads 回應指出，對於此次事件造成社會困擾與不適，校方深表遺憾，並已在第一時間了解該名學生狀況，後續將依校內機制進行必要的輔導與處理程序。陽明交大強調，長期以來高度重視醫療專業的價值，不認同任何貶抑醫療工作者或專業科別的言論，並感謝各界對醫療人員付出的肯定與提醒。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

釀核災風險升高？俄羅斯傳將攻擊扎波羅熱核電廠輸電線路

(影)西班牙2列車高速脫軌相撞! 已知21死100傷、車體變形救援困難