陽明交大應研所師生聯展「微幅震動」在日常縫隙中聆聽無聲的感知力量

陽明交大應研所師生聯展「微幅震動」，邀您在日常縫隙中聆聽無聲的感知力量。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

陽明交大表示，應用藝術研究所四日至廿六日於校內藝文空間舉辦年度師生聯展「微幅震動」，由兩位老師與十九位研究生共同展出超過二十件作品，歡迎對藝術與設計有興趣的民眾前來欣賞，一同感受在靜默之中持續擴散的感知力量。

應研所表示，「微幅震動」象徵對「感受力」的重新凝視，以「日常縫隙中的感知震動」為策展主題，聚焦那些不一定宏大卻能撼動生活的細微信號與能量，作品涵蓋影像、裝置、互動科技、纖維與工藝等媒材，呈現師生從身體、記憶、自然、生態到科技運算的多向探索。此次以跨領域的視覺、聲響與技術實驗，引導觀眾調整感知頻率，聆聽那些在縫隙中悄然運作的能量，並在細微震動中重新思考自身、他者與世界的連結。

其中，在二樓展區，作品延續對身體記憶、心理震波與知覺邊界的探討。李哲淵同學的「餘震之軀」，以十年前自己在健身房親身經歷，呈現創傷十年後仍殘存在肉身深處的震顫，斷裂與手術痕跡在作品中反覆回響，形塑創傷如何長久存活於身體；桂語謙「PICK ME or BUY ME」透過消費符號構成的身體裝置，揭露親密關係中的商品化邏輯，反射「被選擇」的觀看機制如何形塑身體與慾望。

展覽亦以技術與演算法探問「生命如何生成」。郝從恩「數位黏菌實驗」與「數位細胞繁殖實驗」使用最短路徑演算法與細胞自動機，模擬黏菌在環境中尋找養分、生成網絡與自我調整的過程。「醫療實驗」課程以感測、生理數據與病患敘事為基礎，發展回應身體脆弱的設計原型。蔣皓任「奇觀」以即時畫面差異捕捉近似靈魂殘像的視覺軌跡，使觀看介於真實與幻象之間。