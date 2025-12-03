陽明交大應藝所師生聯展《微幅震動》呈現多媒體互動交流。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大應用藝術研究所即日起到26日在藝文空間舉辦年度師生聯展《微幅震動》，由2名老師與19名研究生共同展出，展出超過20件作品，以「細節、感知與相互牽引」為主題，從日常中那些微不足道的片段出發，探索情緒、身體與物之間的感知回路。邀請市民來感受年輕藝術者對生活的體悟與感知。

陽明交大表示，此次展覽名稱《微幅震動》，象徵對「感受力」的重新凝視，是種不追求喧嘩與劇烈，關注那些幾近無聲、卻能深刻撼動內在的瞬間。作品形式橫跨繪畫、陶藝、金屬工藝、互動裝置、多媒體影像、數位製造與複合媒材等領域，展現應藝所在跨域實踐與思辨創作上的多樣能量。

展覽亮點包括桂語謙的〈PICK ME or BUY ME〉，以購物袋與異材質拼接為身體裝置，反轉消費符號，揭示當代慾望與自我物化的視覺邏輯；郎興晨的〈微小的共鳴腔〉，以聲音共鳴與拍頻現象構築聲學場域，觀者的移動會改變聲波結構，使人與物成為感知網絡中的節點；以及白子易的〈纖維 觸覺 非人聲音〉，作品為被城市噪音掩蓋、在記譜之外的非人之聲，開啟另一條被感知的路徑。透過將聲音數據轉譯為纖維紋理，讓觸覺成為傾聽方式。

陽明交大應藝所師生聯展《微幅震動》，從日常中那些微不足道的片段出發，探索情緒、身體與物之間的感知回路。(記者洪美秀攝)

《微幅震動》邀請觀者放慢步調，傾聽那些細微卻真實存在的感知脈動，體驗創作如何在日常的縫隙中生成、共振，並留下軌跡。

