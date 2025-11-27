陽明交大攜手煙波集團 推動客家飲食文化發展

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）國立陽明交通大學客家文化學院與煙波國際觀光集團今天宣布跨領域合作，透過學術研究、在地訪查與業界合作，盼推動客家飲食文化與產業發展。

「客家飲食文化追索與還原產學合作」今天在煙波飯店新竹湖濱館舉行簽約記者會。陽明交大人文社會學系主任羅烈師表示，飲食文化範疇涵蓋日常飲食、節慶飲食及精緻飲食，此次與飯店業者合作，目標在於探討與節慶相關的精緻客家飲食。

羅烈師指出，研究團隊透過在地調查、經驗分享與訪談等方式，深入了解種植、市場交易到餐廳呈現的整體過程，進而更認識客家飲食文化，助於將學術研究的成果轉化或聚焦於產業實踐，促進文化推廣與產業發展。

煙波集團表示，期待藉由陽明交大的客家文化的學術考證，完整重現客家飲食文化風貌，未來擬由集團大廚們研發菜色，透過餐飲呈現與專業款待，讓大眾近距離體驗客家飲食精神。

煙波集團指出，此次也與陽明交大一同邀請新竹縣地區具代表性的客家望族耆老親臨指導，從家族遷徙史、宴席形制到飲食習慣，每段分享都是未來研究的重要素材，也象徵此次計畫向下扎根直抵文化現場。（編輯：方沛清）1141127