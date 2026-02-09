陽明交大攜手超微 啟動AI前瞻研究計畫

陽明交大與AMD 共同設立 「AMD前瞻研究計畫」 (陽明交大提供)

國立陽明交通大學與超微半導體(AMD)宣布共同設立「AMD前瞻研究計畫」（AMD Advanced Research Program），研究重點涵蓋高能源效率的AI加速器與硬體架構、效率導向的AI模型與演算法、邊緣-雲端協同AI、矽光子與光學I/O技術、異質整合與先進封裝，以及應用於醫療、6G通訊與量子科技等新興領域的感測器—AI協同設計，希望能因應人工智慧與高效能運算系統在資料搬移、頻寬密度與能源效率面臨日益嚴峻的挑戰。

陽明交大表示，這項計畫由AMD支持，陽明交大電機學院遴選具卓越教學與研究成果、並具備國際學術聲望與領導能力的專任教師，進行前沿研究，並透過AMD-NYCU人工智慧計算與通訊研究聯合實驗室，在重要國際會議中展現研究成果，並強化雙方在AI加速器、矽光子運算系統等關鍵技術領域的策略性領導地位。