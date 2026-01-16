陽明交大攜手雙北捷運 提升智慧運輸與培育人才

陽明交大與台北捷運公司昨日(15日)在臺北副市長李四川(中)見證下，由林奇宏校長(左)及趙紹廉董事長(右)代表簽署合作備忘錄。(圖臺北捷運公司提供)。

捷運三鶯線與信義線東延段預計在今年(115年)通車，大臺北捷運路網運量將持續成長，國立陽明交通大學分別與新北捷運與臺北捷運簽署合作備忘錄，建立合作夥伴關係，陽明交大管理學院與電機學院將協助雙北捷運精進營運管理，並導入AI優化列車資訊系統，強化雙北捷運的服務與系統韌性，同時透過人才培育與技術研發的合作模式，將學術能量落實於捷運營運與智慧運輸，回應城市治理與智慧運輸發展的需求。

新北捷運將借重陽明交大在資料分析、系統優化與管理科學領域的研究基礎，共同研發並落實於應用面，協助新北捷運在營運管理與服務創新上持續精進。雙方也將共同規劃課程培育捷運管理人才、提供學生實習及專題研究機會，以及規劃捷運系統學程，透過產學合作機制，讓學生得以深入了解捷運營運管理、智慧運輸系統與實務應用，培養具備跨域整合能力的未來交通與管理人才。

此外，陽明交大與臺北捷運的合作則聚焦於人工智慧、機器學習、物聯網技術於列車監控資訊系統的應用與優化。合作重點包括導入AI影像分析與異常識別技術，即時偵測列車與車站環境中的異常狀況與潛在風險，提升捷運系統的營運安全與應變能力；並透過機器學習分析營運與設備數據，發展預測性維護與智慧決策支援機制，進一步提升服務品質與系統穩定度。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大與雙北捷運的合作，正是三方在智慧運輸、人工智慧與管理科技領域整合優勢的具體展現。