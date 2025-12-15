陽明交大攜手Altera設聯合實驗室 高雄校區打造南部半導體人才基地

產學合作再添新頁。國立陽明交通大學與美商半導體大廠 Altera 近日共同宣布成立聯合實驗室，並由友晶創新代表 Altera 捐助高雄校區價值近新台幣7,000萬元的教學板與軟體資源，全面支援學生進行數位電路設計與系統整合訓練，成為高雄校區深耕晶片與系統設計人才培育的重要里程碑。

↑圖說：友晶董事長彭顯恩(左起)與陽明交大校長林奇宏(右)在高雄市政府經發局魏建雄專委見證下簽約。（圖片來源：國立陽明交通大學提供）

此次於高雄校區設立的聯合實驗室，將為學生提供完整且實用的 FPGA 與 SoC 整合學習平台。透過 Altera 提供的教學板與專業軟體，學生可快速熟悉數位電路設計流程，縮短學習曲線，應用範圍涵蓋人工智慧加速與邊緣運算、訊號處理、SoC 晶片設計，以及先進通訊系統原型開發等關鍵領域，藉由大量實作強化數位邏輯設計與系統整合能力。

↑圖說：陽明交大攜美IC大廠Altera成立聯合實驗室正式揭牌。（圖片來源：國立陽明交通大學提供）

陽明交大校長林奇宏表示，此次合作象徵產學攜手深化南部半導體人才鏈結，Altera 捐贈的設備與軟體將直接投入課程教學、專題製作與研究應用，讓學生得以使用與業界接軌的工具進行訓練，並在 AI、通訊與智慧系統等領域展開更多實驗與創新，進一步推動高雄校區朝向南臺灣具前瞻能量的工程教育基地邁進。

除了企業資源挹注，高雄校區亦獲得電子工程學系多位校友捐贈教室設備。林奇宏也對校友長期支持表達感謝，並指出校友「成就下一代」的精神，不僅凝聚校內向心力，也為高雄校區的教育願景注入溫暖力量，展現校友對學弟妹培育及校區發展的高度信心。

↑圖說：陽明交大與美商半導體大廠Altera共同成立聯合實驗室，深耕南部半導體人才。（圖片來源：國立陽明交通大學提供）

林奇宏進一步指出，未來高雄校區將聚焦半導體、AI 智慧系統、應用科技與智慧製造等重點領域，透過產學合作平台、創新人才培育模式與跨域整合，打造兼具研究深度與培育厚度的南部教育重鎮。他也感謝 Altera、友晶創新與校友的支持與信任，為高雄校區在軟硬體建設、人才培育及國際鏈結上注入更強勁的發展動能。

