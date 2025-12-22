陽明交大攜手Altera 啟用 7000萬 「最大規模」 Altera FPGAi 實驗室，強勢打造高雄 AI晶片實戰基地！

友晶創新彭顯恩董事長與陽明交大林奇宏校長簽署Altera FPGAi 聯合實驗室硬軟體捐贈合約

陽明交通大學深耕南部半導體人才培育邁出重要一步。今（15）日，陽明交大高雄新校區宣布與美商半導體大廠 Altera共同成立「Altera FPGAi 教學聯合實驗室」。由友晶創新（Terasic）董事長彭顯恩代表 Altera 捐助高雄校區價值近 7000 萬元的最新教學板與軟體，此舉不僅是目前台灣晶片設計教學規模最大、最先進的實驗室，更是產學攜手深化南部半導體人才鏈的關鍵里程碑。

7000萬教學資源到位 打造業界接軌實戰平台

陽明交大校長林奇宏表示，本次合作象徵產學攜手深化南部半導體人才鏈。Altera 所捐贈的設備與軟體將直接投入課程、專題與研究使用，讓學生能以與業界接軌的最新工具進行訓練。身為此次合作案最大推手的陳永富副校長在典禮中表示，陽明交大非常重視學生的實作與技能訓練，高雄校區提供最先進的教學方式與平台，打造南部晶片人材的訓練基地。高雄市經發局魏建雄專委代表高雄市表達高雄市努力提供最好的條件，吸引陽明交大與友晶到高雄深根落地。

廣告 廣告

本次成立的聯合實驗室將提供學生完整且實用的 FPGAi 和 SoC 整合學習平臺。設備核心配備最新的 Agilex 5 FPGA 搭配友晶設計的 DE25-Standard 板卡，應用範圍涵蓋人工智慧加速及邊緣運算、訊號處理、SoC 晶片及先進通訊系統原型開發等前瞻領域。

林奇宏校長強調：「透過實作，我們幫助學生增進數位邏輯設計與系統整合能力，促使高雄校區成為南臺灣最具活力、最具前瞻能量的工程教育基地之一。」

由高雄市政府經發局，陽明交大校長與教授師生，Altera 大學計畫代表與友晶創新共同參與 Altera FPGAi 實驗室成立與揭牌儀式

彭顯恩董事長：培育用AI改變生醫科技的跨域領袖

友晶創新董事長彭顯恩在致詞時指出，陽明交大採用Altera與友晶的設備，成立核心教學實驗室，是對友晶深耕教育二十年的巨大肯定，也體現了教授們對晶片設計教學實作的重視。彭顯恩董事長：「設計晶片，不能只是紙上談兵！無論 AI 理論如何突破，最終實現創新與造福人類的關鍵，始終在於『硬體晶片設計與加速』的能力。」

他承諾，友晶將持續貢獻在 FPGA 教育中 30 年來的經驗，與 Altera 一起繼續為陽明交大提供最強大的軟硬體支援，共同為台灣下一代人才發展努力，目標是打造出下一代能夠「用 AI 改變生醫科技，用晶片造福人類」的跨領域人才。

產官學研共襄盛舉 校友捐贈凝聚向心力

圖左五為友晶董事長彭顯恩、圖右五為陽明交大校長林奇宏為 Altera FPGAi 實驗室揭牌啟用

本次成立儀式在陽明交大高雄新校區舉行，由林奇宏校長與彭顯恩董事長親自簽約換約，並共同參觀實驗室。

出席貴賓包括陽明交大陳永富副校長、蘇冠暐主任、多位電子工程學系教授，高雄市政府經發局專門委員魏建雄及同仁亦到場支持。此外，多位熱心校友如 79 級電工系校友侯文山、顏進忠也受邀見證這重要時刻。

林奇宏校長藉此機會一併致謝電子工程學系多位校友對教室設備的捐贈。他表示，校友「成就下一代」的精神讓全校更具向心力，這份跨越時光的情誼，為高雄校區的教育願景增添溫度。

林奇宏校長指出，高雄校區未來將聚焦半導體、AI 智慧系統、應用科技、智慧製造等領域，透過產學合作平臺、創新人才培育模式與跨域整合，打造兼具研究能量與培育厚度的南部教育基地。他感謝 Altera、友晶創新與校友的支持與信任，讓高雄校區在軟硬體、人才與國際鏈結上更具發展動能。

以上訊息由友晶創新提供