陽明交大攜手AMD 啟動AI與半導體前瞻研究計畫！致力培育高階人才

陽明交大與美商超微9日共同宣布設立「AMD前瞻研究計畫」。陽明交大提供



陽明交大與美商超微（AMD）今日（2/9）正式宣布共同設立「AMD前瞻研究計畫」，深化雙方在人工智慧、高效能運算及次世代半導體技術領域的長期研究合作，並培育具備國際競爭力、能即時銜接產業需求的高階科技人才。

面對人工智慧與高效能運算系統在資料搬移、頻寬密度與能源效率面臨日益嚴峻的挑戰。「AMD前瞻研究計畫」（AMD Advanced Research Program）著重提出突破性解決方案，研究重點涵蓋高能源效率之AI加速器與硬體架構、效率導向之AI模型與演算法、邊緣--雲端協同AI、矽光子與光學 I/O技術、異質整合與先進封裝，以及應用於醫療、6G通訊與量子科技等新興領域之感測器—AI協同設計。

廣告 廣告

此計畫由AMD支持，攜手陽明交大電機學院推動具研究與技術突破，遴選具卓越教學與研究成果、並具備國際學術聲望與領導能力之專任教師，進行前沿研究，並透過AMD-NYCU人工智慧計算與通訊研究聯合實驗室，在重要國際會議中展現研究成果，並強化雙方在AI加速器、矽光子運算系統等關鍵技術領域的策略性領導地位。

「AMD前瞻研究計畫」的設立，彰顯陽明交大與產業界持續緊密合作，並引領AI與半導體前瞻研究的承諾與行動。透過與AMD等全球領先科技企業攜手，陽明交大將進一步強化在電機與電腦工程領域的研究能量，深化前瞻技術布局與人才培育，並鞏固其作為全球重要學術重鎮的地位。

更多太報報導

《攬才專法》修法擬放寬尋職限制、縮短永居年限 國發會：提升國際搶才競爭力

【下一代造山者在哪】魏哲家喊「最怕台灣人才不夠！」半導體最需要這種人才

崇越捐贈三座半導體模型予清大 深化產業鏈結、厚植台灣理工人才