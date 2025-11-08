陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾

（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。

「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」由陽明交通大學傑出校友李良猷發起，他在56年前是交通大學（陽明交大前身）星聲社第二任社長與「半導體合唱團」的吉他手；此次以搖滾精神號召，獲得校方、校友總會與思源基金會全力支持，今天聚集橫跨半世紀的11組樂團，不分年齡世代熱力開唱。

代表老校友的「Somebody樂團」打響開場，團長李良猷彈貝斯，前台灣微軟副總林三元擔任男主唱；中生代「Heavy Body樂團」，由陽明交大牙醫系系主任林元敏領軍，結合7名牙醫師共同演出。

新生代樂團則展現校園創意，熱音社、星聲社等學生樂團輪番登場，以原創曲與翻唱經典歌曲，接力點燃青春舞台，亮麗展現專業領域以外的才藝。

「余光音樂雜誌」創辦人余光今天也到場相挺，他在台上感性表示，這場演唱會不只是表演，而是一場世代對話的音樂節。

陽明交大校長林奇宏表示，音樂是最能跨越年齡與時代的語言，這次空前的熱音演唱會定調為跨校區、跨世代、跨領域的嘉年華會，也是陽明交大的軟實力。（編輯：吳素柔）1141108