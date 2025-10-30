陽明交大為建築設計師開課 助打造高齡友善住宅

（中央社記者許秩維台北30日電）台灣已邁向超高齡社會，陽明交大針對建築設計專業人士開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，希望打造高齡友善住宅，提供適合長者且安全舒適的居住環境。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，台灣邁入超高齡社會，除了醫療與照護，住宅設計能否跟上高齡化腳步，不僅是家庭要面臨的挑戰，也攸關高齡友善城市營造。

陽明交大高齡健康產業創新推動中心針對建築與設計專業人士開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，涵蓋「建築通用設計」、「住宅無障礙環境」及「智慧照護科技」等3大領域，結合實地參訪，協助建築師、室內設計師、長照專業人士掌握高齡住宅設計的全貌。

廣告 廣告

陽明交大高齡健康產業創新中心執行長陳怡如表示，台灣很多長輩不想給子女負擔，希望能持續獨立生活，但現實卻受限於居住條件；以台北市為例，多處房屋屋齡逾30年，許多長者仍住在沒有電梯的老公寓，光是上下樓都成為挑戰，難以維持獨立自主的生活品質。

「讓長輩在熟悉的家中安心生活，應內化到建築設計中」，陳怡如提到，人的一生從出生、成年到老年，對居住空間的需求不盡相同，隨著社會快速老化，讓新式住宅與既有住宅轉型為高齡友善空間是當務之急，這需要設計、建築、醫療、長照、科技等跨專業人才共同規劃。

陽明交大指出，高齡是各行各業都會面臨的議題，學校今年成立高齡健康產業創新推動中心，整合校內健康長壽與老化科學研究中心、高齡加速器、附設醫院、大學社會責任計畫等資源，針對產業需求提供具體解方與創新策略，並透過人才培育，打造高齡友善的社會願景。（編輯：李淑華）1141030