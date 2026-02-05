陽明交大研究 每天腹部按摩15分鐘可改善便秘

亞洲大學護理系擔任講師的黃秀雲(左)與陽明交大護理學院院長簡莉盈發表最新研究。(陽明交大提供)

陽明交大研究證實無論何種腹部按摩都有助於排便。(陽明交大提供)

農曆春節即將到來，國人團圓時最愛吃吃喝喝，但如果水分攝取不足又久坐不動，會有便秘困擾，國立陽明交通大學護理學院院長簡莉盈與博士生黃秀雲共同進行的最新研究，初步發現透過規律的腹部按摩能有效促進排便，無論是徒手順時針環形按摩、按壓穴位按摩，或是透過電動按摩器按摩，都可以有效改善便秘症狀。

這項刊登在國際期刊《International Journal of Nursing Studies》的論文，從排便頻率、腸道蠕動時間與相關症狀改善等指標，系統性地回顧國內外研究，比較不同按摩方式的效果。研究結果顯示，腹部按摩的確可縮短食物在腸道中的停留時間，同時亦有助於減輕腹脹、排便困難等不適症狀。

廣告 廣告

研究也進一步分析顯示，腹部按摩在不同類型的便秘中，對功能性便秘的改善效果最為明顯，其次為藥物引起的便秘與神經性腸道功能障礙。

這項研究替腹部按摩提供了實證基礎，支持將腹部按摩納入臨床照護與居家保健流程。簡莉盈表示，三種按摩方式皆具顯著療效，民眾與照護者可依自身習慣與便利性選擇適合的方法，對於不能長期服藥的患者而言也是另一種安全而有效的選擇。

研究團隊表示，腹部按摩簡單、安全，徒手就可以在家操作，也沒有服藥可能帶來的副作用，建議有長期便秘困擾的人，每天可進行約15分鐘的腹部按摩。對長期依賴藥物的便秘患者而言，這更是一項具科學基礎且容易執行的黃金解方。

目前於亞洲大學護理系擔任講師的黃秀雲也說，這項研究可作為衛教教材推廣，協助醫護人員將腹部按摩納入日常衛教項目，幫助患者與家庭實踐自我照護。不過，研究團隊也提醒，如果腹部曾動過手術、正處於懷孕期間，或腹部明顯不舒服，仍應諮詢專家不應貿然按摩。