陽明交大研究：每天腹部按摩15分鐘有助改善便秘

記者黃朝琴／臺北報導

年節佳餚豐富口腹稍盛，如水分攝取不足，加上久坐不動，極易有便秘困擾。陽明交大最新研究指出，每天透過規律的15分鐘腹部按摩，能減輕腹脹、便秘等症狀，有效促進排便，登上期刊「國際護理研究（International Journal of Nursing Studies）」，並建議納入臨床照護與居家保健流程。

臺灣成人排便不順的盛行率約為15%至25%，而65歲以上高齡族群中，約有4成長者長期受到便秘困擾，對生活品質造成影響。除了服用軟便劑或瀉藥，腹部按摩簡單、安全，徒手就可以在家操作，也沒有服藥可能帶來的副作用。

陽明交通大學今（5）日表示， 護理學院院長簡莉盈、博士生黃秀雲共同進行研究初步發現，從排便頻率、腸道蠕動時間與相關症狀改善等指標，證實腹部按摩的確可縮短食物在腸道中的停留時間，同時有助於減輕腹脹、排便困難等不適症狀。

研究並比較不同的按摩方式，證實無論是徒手順時針環形按摩、按壓穴位按摩，或是透過電動按摩器按摩，都可有效改善症狀。

進一步分析顯示，在不同類型的便秘中，腹部按摩對功能性便秘的改善效果最為明顯，其次為藥物引起的便秘與神經性腸道功能障礙。

簡莉盈表示，有長期便秘困擾的人，每天可進行約15分鐘的腹部按摩；對長期依賴藥物的便秘患者而言，這更是一項具科學基礎且容易執行的黃金解方。

陽明交通大學護理學院院長簡莉盈（右）、博士生黃秀雲（左）共同研究，每天15分鐘腹部按摩可減輕腹脹、便秘等症狀，登國際護理研究期刊。（陽明交大提供）