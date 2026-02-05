中央社

陽明交大研究：每天15分鐘腹部按摩 助改善便秘 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

陽明交通大學護理學院院長簡莉盈（右）、博士生黃秀雲（左）共同進行研究，指出每天15分鐘腹部按摩可減輕腹脹、便秘等症狀，登上期刊國際護理研究（International Journal of Nursing Studies）。（陽明交大提供）

中央社記者陳至中傳真 115年2月5日

