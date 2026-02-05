陽明交大研究：每天15分鐘腹部按摩 有助改善便秘

（中央社記者陳至中台北5日電）陽明交大一項研究指出，每天15分鐘腹部按摩可減輕腹脹、便秘等症狀，登上期刊「國際護理研究（International Journal of Nursing Studies）」，並建議納入臨床照護與居家保健流程。

陽明交通大學今天發布新聞稿，護理學院院長簡莉盈、博士生黃秀雲共同進行研究，從排便頻率、腸道蠕動時間與相關症狀改善等指標，證實腹部按摩的確可縮短食物在腸道中的停留時間，同時有助於減輕腹脹、排便困難等不適症狀。

研究並比較不同的按摩方式，證實無論是徒手順時針環形按摩、按壓穴位按摩，或是透過電動按摩器按摩，都可有效改善症狀。在不同類型的便秘中，對功能性便秘的改善效果最為明顯，其次為藥物引起的便秘與神經性腸道功能障礙。

簡莉盈表示，民眾與照護者可依自身習慣與便利性選擇適合的方法，對於不能長期服藥的患者而言，也是另一種安全、有效的選擇。

黃秀雲表示，護理人員可將腹部按摩納入日常衛教項目，幫助患者與家庭實踐自我照護。不過她提醒，如果腹部曾動過手術、正處於懷孕期間，或腹部明顯不舒服，應先諮詢專家，不能貿然按摩。（編輯：張雅淨）1150205