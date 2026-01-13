陽明交大研究 癌細胞有抗壓性可躲避免疫攻擊

沒有標靶藥物抗藥性，後續免疫療法成效較佳。頭頸癌患者的正子攝影，可以見到沒有黃色亮部的腫瘤顯影。(陽明交大提供)

陽明交大楊慕華教授研究團隊成員，臨床醫學研究所賴冠甄同學(左)，楊慕華教授(中)，邱柏憲博士(右)(陽明交大提供)

免疫療法被視為癌症治療的新希望，然而國立陽明交通大學楊慕華教授團隊最新研究顯示，癌細胞可不是爛草莓，在治療壓力下，它們反而會展現抗壓性，成功躲過免疫系統的追擊。

頭頸癌患者在接受標靶治療後，再接續免疫療法時，常常無法達到預期療效。研究團隊深入解析後揭露指出，造成癌細胞「抗壓性」的核心機制在於，當腫瘤長期受到標靶藥物壓制時，會分泌大量發炎因子TNF-α，進而干擾STAT1—這個原本負責啟動干擾素抗腫瘤基因的關鍵因子，形成所謂的「干擾素疲乏」（IFN-γ fatigue），讓免疫細胞對癌細胞的攻擊能力逐漸喪失，也就是說，長期標靶治療帶來的「治療壓力」會讓癌細胞提高警覺，加速重塑腫瘤微環境，甚至主動關閉原本用來啟動免疫細胞的訊息通路，讓免疫療法失去效果，這項研究論文的成果發表於《Cell Reports Medicine》。

另外，研究團隊與中央研究院洪明奇院士合作、發表於《Advanced Science》的另一項研究，也揭露癌細胞會分泌一種名為RNase1的酵素，主動抑制T細胞等免疫細胞活性。這一機制在乳癌、肝癌、頭頸癌等多種癌別中皆被觀察到，顯示RNase1是跨癌別的重要免疫逃脫因子。

兩項研究共同描繪出一個清晰的圖像，癌細胞會「因壓力而成長」，不只被動抵抗，更會主動學習如何生存。他們一方面自行分泌蛋白削弱免疫攻擊，另一方面在治療壓力下反而更提高警覺，重新改寫免疫療法的訊號通路，展現出驚人的適應力。

楊慕華教授表示，免疫治療是癌症治療的重要里程碑，但如何克服抗性、提升療效仍是臨床最大挑戰。瞭解腫瘤在治療壓力下的適應性變化，未來可望透過生物標記導引治療順序與組合策略，提升免疫治療的成功率。