陽明交大碩博士班報名增2成 AI、資工、半導體率取率不到3％

陽明交大今天公布115學年度碩士班及碩士在職專班報名統計。人工智慧、資訊工程與半導體相關系所成為考生角逐最激烈的一級戰區，多個熱門組別錄取率不到3％。其中，資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班財務決策組，今年錄取率僅1.98％，競爭格外激烈。

在少子化衝擊高教之際，陽明交大碩士班及碩士在職專班總報名人數逆勢成長，由去年1萬1355人幅攀升至1萬3678人，年增率達20.45％，顯示頂尖科技與跨域人才的需求依然強勁。

資訊與半導體領域依舊穩居考生首選。培育IC設計人才的前瞻半導體研究所晶片設計與自動化組，錄取率僅2.17％。資訊聯招中的資訊科學與工程研究所碩士班，吸引2167名考生搶攻56個名額，錄取率僅2.58％。此外，整合人工智慧、資料科學、寬頻通訊與物聯網的智能系統研究所碩士班聯招，10個招生名額吸引391人報名，錄取率僅2.56％。

值得注意的是，這波資通熱也延燒至商管領域。主修管理決策分析的管理科學系碩士班，報名人數年增115.72％，反映企業對資料分析與決策能力的高度需求，使具備跨域能力的管理人才成為職場新顯學。

同樣受到關注的還有資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班財務決策組，今年錄取率僅1.98％。顯示具備數據分析與財務決策能力的「FinTech」人才，已成為文理科學生跨領域競爭的焦點。

陽明交大教務長陳永昇表示，資訊科學與工程研究所長期深耕人工智慧、演算法、軟體工程與系統架構等資訊相關領域，畢業生多進入頂尖企業擔任演算法或軟體工程師，優渥起薪與暢通的就職管道，是讓考生報考意願居高不下的主因。

陳永昇指出，當前企業強調以數據驅動決策，從行銷、財務到供應鏈管理，都需要能解讀複雜資料並提出策略的人才，這類技能在管理決策分析、大數據分析等領域尤為重要。陽明交大在商管與管理科學課程逐步整合數據分析、人工智慧等元素，使決策分析更具實用性與前景，因此也吸引更多學生報考相關研究所。

